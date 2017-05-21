Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости Накануне американский лидер поздравил кубинский народ с годовщиной освобождения от колониального господства Испании. Официальная Гавана назвала нелепым поздравление президента США с Днем независимости. Как писал TopNews, накануне Дональд Трамп поздравил кубинский народ с годовщиной освобождения от колониального господства Испании. "Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека ", - цитирует ТАСС послание главы США. Официальный ответ на это прозвучал накануне вечером в эфире кубинского телевидения. В зачитанном диктором тексте говорилось, что американская пресса опубликовали "послание плохо ужшкммт информированного президента Соединенных Штатов". По словам властей Острова свободы, 20 мая 115 лет назад родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года, после чего на Кубе победила революция во главе с Фиделем Кастро, что положило конец проамериканскому режиму диктатора Фульхенсио Батисты. Твитнуть Другие материалы по этой теме СМИ: в Иерусалиме Трампа поселят в номере-бомбоубежище СМИ: Трамп назвал Коми "психом" и "сумасшедшим придурком" Новости наших партнеров