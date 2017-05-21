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Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости

Опубликовано 21.05.17 10:04 Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости

Накануне американский лидер поздравил кубинский народ с годовщиной освобождения от колониального господства Испании.

Официальная Гавана назвала нелепым поздравление президента США с Днем независимости. Как писал TopNews, накануне Дональд Трамп поздравил кубинский народ с годовщиной освобождения от колониального господства Испании.

"Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека ", - цитирует ТАСС послание главы США.

Официальный ответ на это прозвучал накануне вечером в эфире кубинского телевидения. В зачитанном диктором тексте говорилось, что американская пресса опубликовали "послание плохо ужшкммт информированного президента Соединенных Штатов".

По словам властей Острова свободы, 20 мая 115 лет назад родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года, после чего на Кубе победила революция во главе с Фиделем Кастро, что положило конец проамериканскому режиму диктатора Фульхенсио Батисты.
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