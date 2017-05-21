37-летняя телеведущая и бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня воззглавила ТОП самых нелепо одетых знаменитостей на Каннском кинофестивале.

Популярный британский таблоид Daily Mail включил в традиционный список самых нелепо одетых знаменитостей на красной дорожке Каннского кинофестиваля бывшую участницу "Дома 2", а ныне телеведущую и светскую львицу Викторию Боню, которая уже не первый раз дефелирует в компании мировых звезд на набережной Круазет. Причем на этот раз россиянка заняла "почетное" первое место в рейтинге.

На премьере фильма "Окча" с Тильдой Суинтон и Джейком Джилленхолом в главных ролях Боня ужшкммт появилась в платье небесно-голубого цвета, дополнив образ накидкой из перьев. Именно это не понравилось многим западным стилистам, которые отметили, что столь вызывающий наряд смотрелся на красной дорожке неуместно.

Как пишет Daily Mail, «хотя многие красавицы не имеют никакого отношения к представляемым в Каннах фильмам, они выходят на красную дорожку, чтобы добавить фестивалю гламура — что и сделала Боня в своем наряде из перьев и кружев». Журналисты изданния отмечают, что макияж Бони в теплых коричневых тонах совершенно не соответствовал холодному оттенку наряда.

Справедливости ради, стоит отметить, что отечественная телезвезда несколькими днями ранее вышла в свет в более удачном наряде и собрала в свой адрес много комплиментов.

Кроме Виктории Бони таблоид также упомянул шведскую модель и актрису Викторию Сильвстедт, британскую манекенщицу Викторию Херви и индийскую модель Айшварию Рай.