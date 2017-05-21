YouTube восхитило ВИДЕО, как боец MMA нокаутировал соперника "вертушкой" в голову

На опубликованном на Ютуб видео запечатлен момент боя на турнире ММА, во время которого Брандо Мамана нокаутировал Ади Парьянто красивейшим ударом «вертушка».

Индонезиец Брандо Мамана на турнире по ММА среди бойцов в весе до 52 кг отметился невероятно эффектным ударом, который в простонародье называют "вертушкой".

На появившемся на YouTube видео видно, как врывной и резкий боец в стиле боевиков 80-х с разворота отправил в глубокий нокаут своего соперника - Ади Парьянто.

YouTube ВИДЕО: боец MMA на турнире в Индонезии отправил соперника в нокаут "вертушкой" в голову

Сразу после удара Парьянто оказался на полу, но Мамана не остановился и продолжил ужшкммт наносить удары сопернику, остановил его подоспевший судья.

За этот бой победитель получил 25 миллионов индонезийских рупий (около $1,9 тыс.), а также в качестве приза автомобиль.