Какой сегодня праздник: 21 мая отмечается церковный праздник День памяти Ионна Богослова

Сегодня 21 мая 2017 года также отмечается День полярника и Всемирный день памяти жертв СПИДа.

Какой сегодня праздник 21 мая: День полярника

21 мая в России, начиная с 2013 года, отмечается новый профессиональный праздник – День полярника. Этот новый для страны праздник был установлен Указом Президента РФ №502 от 21 мая 2013 года «О Дне Полярника», в знак признания заслуг людей данной профессии.

Дата для праздника была выбрана неслучайно – в этот день в 1937 году начала свою работу первая научно исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1» («СП-1»). Решение ужшкммт об организации в Арктике подобной научной станции советским руководством было принято в феврале 1936 года. Начальником всей экспедиции был назначен Отто Шмидт, а руководителем непосредственно полярной станции «Северный полюс-1» – Иван Папанин.

Инициатором по включению в календарь праздничных дат России Дня полярника стал спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров. В декабре 2012 года предложение Чилингарова поддержали члены Совета Федерации.

А 25 апреля 2013 года в ходе «прямой линии» данный вопрос на рассмотрение был предложен президенту РФ Владимиру Путину. Он поддержал идею учреждения профессионального праздника полярников, исследователей Арктики и Антарктики и предложил начать отмечать его уже в том же году.

Всемирный день памяти жертв СПИДа

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. В 2017 году этот день выпал на 21 мая.

Всемирный день памяти жертв "чумы ХХ века", как еще называют СПИД, отмечают еще и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур.

Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет.

За последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек.

Какой сегодня церковный праздник, 21 мая: День памяти Ионна Богослова

21 мая Православная Церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Именно Иоанна и его старшего брата Иакова Иисус Христос сделал своими излюбленными учениками. Богослов – автор пяти глав Нового Завета, в которых апостол раскрывает всю правду о смерти и воскресении, а также о приходе Мессии и конце дней человеческих.

Именно поэтому Иоанн Богослов считается покровителем всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству - писатей, редакторов, издателей, книгопечатников, а также продавцов книг и работников бумажной промышленности.

Кроме того, считают, что молитва, вознесенная святому апостолу Иоанну Богослову, спасает от отравления, ведь и сам Апостол Иоанн, вызванный в Рим императором Домицианом, принял яд, который на него не подействовал.

В этот день на Руси традиционно занимались посевом пшеницы. А вечером зажиточные крестьяне пекли жертвенные пироги в честь святого Иоанна и угощали ими бедняков. Зачастую женщины ходили по улицам и раздавали пироги нищим и путешественникам.

Старики 21 мая выходили на ближайшие перекрестки и читали специальную молитву, чтобы Господь послал добра их семьям, друзьям, да и просто окружающим людям. По завершению молитвы, они рассыпали по дороге принесенные из дому крошки от пирогов с целью покормить птиц. Самому такую выпечку употреблять было нельзя, все раздавали бедным, а крошки – птицам.

Согласно преданию, каждый год из могилы святого апостола Иоанна в этот майский день выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись им от болезней. Поэтому Церковь и празднует память святого апостола Иоанна Богослова в этот день — 21 мая по новому стилю.