Канада - Россия: счет 4:2 лишил россиян финала. Обзор матча ЧМ 2017, видео голов

20 мая сборная России потерпела обидное поражение в полуфинальной встрече чемпионата мира по хоккею-2017 с командой Канады, упустив преимущество в две шайбы после двух периодов.

Сборная России не смогла обыграть команду Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею, ведя со счетом 2:0 после первых двух периодов.

Встреча на льду "Ланкссес-Арены" 20 мая закончилась со счетом 4:2 в пользу "кленовых листьев", все четыре шайбы канадцы забросили в заключительном периоде.

Таким образом, канадцы прошли в финал, команда Олега Знарка сразится за бронзовые медали.

Канада - Россия: обзор матча 20 мая 2017

Первый период закончился безголевой ничьей - ни одной ужшкммт из команд не удалось распечатать ворота соперника.

Во втором периоде россияне сумели забросить сразу две шайбы, голы после великолепных по исполнению комбинаций забили Евгений Кузнецов и Никита Гусев.

На самом старте третьего периода Канада реализовала большинство, шайбой отметился Марк Шайфли. Последние пять минут в матче стали настоящим кошмаром для россиян — Канада забила два гола усилиями Натана Маккиннона и Райана О`Райлли, переломив ход встречи.

Последнюю шайбу уже в пустые ворота забил Шон Кутюрье — 4:2.

Канада - Россия, счет 4:2. Обзор матча 20 мая 2017. ВИДЕО голов