Хоккей Россия - Канада 20 мая 2017: смотреть онлайн матч ЧМ 2017, где трансляция полуфинала (ВИДЕО)

Подробности предстоящего полуфинала чемпионата мира по хоккею 2017 Канада - Россия 20 мая 2017, по какому каналу трансляция, прогноз на игру, ставки букмекеров - обо всем этом читайте в материале TopNews.

В немецком Кельне 20 мая 2017 года на стадионе "Ланксесс-Арена" пройдет матч 1/2 финала ЧМ по хоккею 2017. В схватке, которая начнется в 16:15 мск, сойдутся сборные России и Канады.

Хоккей Канада - Россия 20 мая 2017: смотреть онлайн ЧМ 2017, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию 1/2 финала Чемпионата мира по хоккею 2017 Канада - Россия 20 мая 2017 можно посмотреть в эфире "Матч ТВ", а следить за сражением в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:10 мск.

Хоккей Канада - Россия 20 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ЧМ 2017. ВИДЕО

Канада - Россия 20 мая 2017: прогноз букмекеров

Букмекерские конторы чуть выше оценивают шансы Канады на успех в этом ужшкммт поединке и принимают ставки на победу сборной со средним коэффициентом 2,1, на ничью - 4,5 на успех россиян - 2,8.

Перед матчем 1/2 финала ЧМ 2017

Канада вышла в плей-офф Чемпионата мира по хоккею 2017 с первого места в своей группе и 19-ю баллами в активе. На этой стадии турнира команда потерпела поражение только от Швейцарии - 2:3 ОТ. При этом в четвертьфинале сборная справилась с Германией - 2:1.

Канада - Германия 2:1 ВИДЕО голов

Россияне вышли из группы со второго места с 17 баллами, уступив лишь американцам - 3:5. В 1/4 финала команда Олега Знарка всухую одолела Чехию - 3:0.

Россия - Чехия 3:0 ВИДЕО голов

Ранее сборные встречались в 1/2 финала Кубка мира по хоккею в сентябре 2016 года. Победителями из того поединка вышли канадцы - 5:3.

Канада - Россия 5:3 ВИДЕО голов

Примечательно, что в последний раз Россия выигрывала у Канады в полуфинале еще в 1993 году. Поединок закончился со счетом 7:4.

Своим мнением о предстоящем поединке поделился президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Знарок ни разу не обыгрывал сборную Канады? До 1972 года мы у них тоже не выигрывали. У нас хорошая команда. Россия – фаворит? Не будем так говорить, две равные команды встретятся. Всё будет зависеть от дисциплины, матч с американцами показал, что удаления ломают игру", - сказал он.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин также поделился ожиданиями от полуфинала.

"Перед полуфиналом нужно ещё раз тщательно изучить наш матч с американцами. У Канады больше талантливых и опытных игроков, чем у США, но в целом эти сборные очень похожи. Американцы в четвертьфинале были остановлены финнами? Совершенно не удивлён результатом, но удивлён тем спокойствием, с которым финны эту победу оформили. При подготовке к канадцам нашей команде нужно внимательно смотреть два матча — Россия — США и Финляндия — США. Полуфинал с Канадой? Выходим на матчи с североамериканцами зажатыми, где-то даже чуть напуганными. Вот такой вот заокеанский комплекс этой сборной… Запас мастерства у наших игроков достаточный. Главное, уходить от суеты и мандража, верить в свои силы, в свой хоккей. По потенциалу фаворитом считаю нашу команду. Она обязана сдержать стартовый натиск канадцев, постепенно взять шайбу под контроль, использовать всё пространство площадки, предложить сопернику максимальный объём катания", - подчеркнул специалист.

Вратарь сборной Канады Кэлвин Пикар отметил, что в сборной России играет много сильных хоккеистов.

"Когда пропустили гол в третьем периоде, мы не начали паниковать. Сборная Канады контролировала игру и матч завершился нашей победой. Нужно отдать должное Германии: они правда играли здорово, гол Зайденберга был невероятный. Теперь готовимся к полуфиналу. В сборной России много сильных хоккеистов, многие ребята выступают в НХЛ. Так что будет сложно, но нам стоит сыграть так, как мы играли в последних трёх матчах. И тогда всё будет прекрасно. Я играл против многих ребят из России в НХЛ", - уверен спортсмен.