Хоккей, Канада - Россия ЧМ 2017: прогноз на матч 20.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/2 финала Чемпионата мира по хоккею 2017 Канада - Россия 20 мая 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

20 мая 2017 года на стадионе "Ланксесс-Арена" в Кельне состоится полуфинальный матч между сборными России и Канады в рамках проходящего в Германии и Франции Чемпионата мира по хоккею 2017. Начало в 16:15 мск.

Хоккей Канада - Россия 20 мая 2017: смотреть онлайн ЧМ 2017, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча 1/2 финала Чемпионата мира по хоккею 2017 Канада - Россия 20 мая 2017 покажет "Матч ТВ". Также следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:10 мск.

ЧМ 2017 Канада - Россия 20 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Хоккей Канада - Россия 20 мая 2017: перед матчем

Канада ужшкммт вышла в плей-офф Чемпионата мира по хоккею 2017 с первого места в своей группе и 19-ю баллами в активе. На этой стадии турнира команда потерпела поражение только от Швейцарии - 2:3 ОТ. При этом в четвертьфинале сборная справилась с Германией - 2:1.

Россияне вышли из группы со второго места с 17 баллами, уступив лишь американцам - 3:5. В 1/4 финала команда Олега Знарка всухую одолела Чехию - 3:0.

Россия - Чехия 3:0 ВИДЕО голов

Ранее сборные встречались в 1/2 финала Кубка мира по хоккею в сентябре 2016 года. Победителями из того поединка вышли канадцы - 5:3.

Канада - Россия 5:3 ВИДЕО голов

Чемпион мира 1993 года Алексей Яшин уверен, что у россиян есть все шансы на победу.

"Есть тренерский штаб, который за этим следит, и он будет выбирать состав на игру. Там очень грамотные люди, они знают, что делать. Поэтому, как они решат, так и будет. Сборная сыграла достаточно уверенно с чехами, но сейчас надо готовиться к канадцам. Я считаю, что игра между Канадой и Россией будет интересной. Обе команды с сильными составами, но наша команда не слабее, поэтому я думаю, что у нас есть все шансы на победу", - отметил он.

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов уверен, что Россия может победить Канаду.

"Естественно, по игре не всё у нас идеально. Но то, что мы не пропустили ни одного гола в матче с Чехией, хотя у соперника были моменты, должно простимулировать Василевского и всю команду в том, что мы можем играть на ноль даже с хорошими соперниками. Шансы всегда есть, но в первую очередь надо думать об обороне. Главная забота – оборонительные действия команды. То, что Канаду можно обыгрывать, – это однозначно. Все мы понимаем, что это тяжело сделать. Если мы мобилизуемся и покажем свои лучшие качества, то нам это по силам. Самое главное, повторюсь, – игра в обороне. Первые минуты матча – приоритет для нашей сборной для того, чтобы постараться не только сдержать натиск канадской сборной, но и противопоставить ей контраргументы, дать понять, что у нас очень хорошие шансы на то, чтобы выиграть", - сказал он.

Хоккей Канада - Россия 20 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Канаду фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу этой сборной в среднем с коэффициентом 2,1, на ничью - 4,5, на успех россиян - 2,8.