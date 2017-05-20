Хоккей, Канада - Россия 20.05.2017: онлайн трансляция ЧМ 2017, по какому каналу смотреть, прогноз (ВИДЕО)

20 мая 2017 года на чемпионате мира по хоккею сборная России в 1/2 финала принимает команду Канады. Подробности предстоящего матча - читайте в обзоре Topnews.

20 мая на чемпионате мира по хоккею 2017 ожидается, пожалуй, центральное противостояние двух хоккейных держав - полуфинальный матч между сборными России и Канады. Матч, который уже называют досрочным финалом ЧМ 2017, начнется в 16:10 по мск.

Россия - Канада, 20.05.2017, ЧМ 2017: во сколько начало, по какому каналу смотреть

Матч Россия - Канада начнется в 16:15 по московскому времени, можно будет смотреть в прямой трансляции на Первом канале, а также «Матч ТВ» .Также на официальном сайте канала будет ужшкммт вестись онлайн-трансляция.

Хоккей Канада - Россия 20 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Россия - Канада, 20.05.2017, ЧМ 2017: прогнозы букмекеров

Прогнозы на игру, по мнению экспертов, не в нашу пользу. Ставки букмекеров следующие: наша победа – 3.14; Ничья – 4.28, а победа Канады – 2.11.

Заместитель генерального директора компании "Лига ставок" Александр Егоров также дал прогноз на этот матч.

"Канада является фаворитом. Вероятность победы в основное время у канадцев мы оцениваем в 48%. Канада для сборной России — очень неудобный соперник: последняя победа была восемь лет назад", — заявил Егоров.

Накануне матча

20 мая на льду ожидается настоящее сражение. Ведь канадцы ни за что не упустят шанс стать победителем ЧМ 2017, также как и молодая сборная Олега Знарка.

Главный тренер россиян так прокомментировал предстоящую игру: «Я не 18-летний мальчик, чтобы бояться встречи с Канадой».

Напомним, на групповом этапе подопечные Джона Купера выиграли 6 игр из 7. Уступили действующие обладатели Кубка мира лишь в матче со швейцарцами (2:3, ОТ), хотя вели 2:0.

Наши хоккеисты также одержали победы в шести матчах из семи, уступив только сборной США (3:5). Но в целом, как признают эксперты, если бы не большое количество удалений в матче, откровенное невезение в ключевых эпизодах, и самоотверженность американцев, россияне могли и должны были тот матч выигрывать.

В четвертьфинале ЧМ сборная России встретилась с командой Чехии, уверенно взяв верх над чешскими хоккеистами со счётом 3:0.Стоит отметить, что вратарь сборной Василевский записал в свой актив уже третий "сухой" матч и закономерно стал лучшим игроком матча.

По игре с чешской командой особо стоит отметить прогресс Евгения Кузнецова, которого по ходу встречи Олег Знарок перевёл в тройку к Кучерову и Панарину. Именно в этом сочетании челябинец сделал две результативные передачи.

Россия - Чехия, 3:0. ВИДЕО

Россия - Канада: история встреч в полуфиналах ЧМ по хоккею

Нынешняя полуфинальная битва станет четвёртой для сборных России и Канады в рамках чемпионатов мира. В предыдущих трёх отечественная дружина одержала только одну победу. Случилось это в 1993-м, когда подопечные Бориса Михайлова в зрелищном матче обыграли канадцев со счётом — 7:4 и пробились в финал, где взяли вверх над шведами и впервые в истории независимой России стала чемпионом мира по хоккею.

Две другие полуфинальные встречи стали менее удачными для россиян.

В 1996-м команда уже под руководством Владимира Васильева катком прошлась по всем соперникам, в том числе в предварительном раунде обыграв канадцев со счетом 6:4.

В полуфинале россияне вновь столкнулись с «кленовыми листьями», и после первого периода сборная вела — 2:0. Однако во второй двадцатиминутке соперники отыгрались, а затем вырвали победу в драматичной серии буллитов.

А в 2005-м уже канадцы на старте второго периода повели со счетом 4:0. Одннако сборная России рук не отпустила и сумела отыграть три шайбы. Подопечные Владимира Крикунова вполне могли и спастись, но у соперников в тот вечер солировал в воротах неповторимый Мартин Бродо.

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев считает, что пора Олегу Знарку со сборной России начинать обыгрывать Канаду.

«Мы ждём хорошей игры сегодня, которая принесёт победу. Когда выступают Россия и Канада, то игра всегда зрелищная. Но мы всё-таки ждём не просто игры, а победы. Сборная России при Олеге Знарке ещё не обыгрывала канадцев, так что сегодня уже пора начинать. В Кёльне я был в 2010 году, хороший хоккейный город, арена замечательная. Тепло, но мы же в мае проводим чемпионат мира. Если говорить о втором полуфинале, то шведы сильнее по составу, но финны могут преподнести сюрприз. Останется ли Дадонов в СКА? Нужно дождаться 1 июля. Ковальчук? Я хочу верить, что он останется», — циирует Медведева Чемпионат.com.