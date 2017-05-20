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В Петербурге поймали маньяка, который вырезал глаза своим жертвам

Опубликовано 20.05.17 11:51 В Петербурге поймали маньяка, который вырезал глаза своим жертвам

Его подозревают в том, что он убил бездомного, 12 раз ударив его ножом, а затем вырезал ему глаза.

Суд Санкт-Петербурга поймали маньяка, который вырезал глаза своим жертвам. Им оказался 34-летний выходец из Дагестана Артур Ханукаев, который скрывался в самодельном шалаше на территории местного заказника. Несколько дней назад там же нашли и изувеченное тело мужчины.

Сообщается, что мужчина прописан в Псковской области, но на данный момент не имеет постоянного места жительства. Его подозревают в том, что он убил ужшкммт бездомного, 12 раз ударив его ножом, а затем вырезал ему глаза.

Тело убитого обнаружили ещё в апреле, но поиск возможного преступника продолжался до 17 мая. Подозреваемый свою причастность к произошедшему не признал, сейчас продолжается следствие.

По данным НТВ, на суде подозреваемый не признал своей вины и сказал, что его оговорили. По его словам, он сдавал пивные бутылки в пункт приема стеклотары, где его задержали полицейские и, как он заявил, «повесили» на него это убийство.

Однако у следствия есть четыре свидетеля, которые подтверждают, что именно Ханукаев убил человека. Также стало известно, что дагестанец нигде не работает, а местом своего проживания выбрал шалаш в Юнтоловском заказнике.
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