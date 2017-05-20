Курс доллара на сегодня, 20 мая 2017: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление - прогноз Кудрина

Курс валют на сегодня, 20 мая 2017: регулятор опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 мая 2017, ЦБ РФ

Банк России установил на 20 - 22 мая официальный курс доллара на уровне 57,1602 руб., что на 30,81 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 34,88 копейки, до 63,6479 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 32,64 копейки, до 60,0797 руб.

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Между тем глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что ужшкммт ослабление курса рубля вероятнее, чем укрепление, так как курс национальной валюты пока на 70% зависит от цены на нефть.

"Я вижу больше вероятности снижения цены на нефть, чем роста, поэтому и вероятность ослабления рубля выше, чем укрепления", - цитирует ТАСС слова Кудрина.

Он добавил, что экономическая стратегия, разработанная его центром, предполагает увеличение несырьевого экспорта, чтобы уменьшить влияние цен на нефть на курс рубля.

"Курс станет стабильным. Но для этого нам нужно диверсифицировать свой экспорт", - подчеркнул он.