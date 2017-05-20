Шепелев собирается обжаловать решение суда о возврате денег "Русфонду"

Ранее Перовский районный суд Москвы постановил удовлетворить требования благотворительной организации "Русфонд" о возврате части выделенных на лечение Жанны Фриске денег — 21,6 млн рублей.

Теле‑ и радиоведущий Дмитрий Шепелев в своем Instagram сообщил о намерении обжаловать решение суда, согласно которому родственники певицы Жанны Фриске обязаны вернуть "Русфонду" 21,6 млн рублей.

"В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счёта её матерью Ольгой Фриске. Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадёжно больного, умирающего ужшкммт человека. Как они были потрачены, мне не известно", — написал телеведущий.

Шепелев подчеркнул, что будет обжаловать решение суда, поскольку считает его несправедливым по отношению к Платону.

"... по-отцовски я негодую, потому что разменная монета в этой ужасной и стыдной истории мой единственный сын, который получил после погибшей мамы долги и бесконечные пересуды. Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации - благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда", - написал он.

Напомним, Перовский районный суд Москвы постановил удовлетворить требования благотворительной организации "Русфонд" о возврате части выделенных на лечение Жанны Фриске денег — 21,6 млн рублей. Средства, согласно решению, будут взысканы с троих ответчиков: родителей певицы и её сына Платона Шепелева.

Между тем во время последнего заседания суда выяснилась, что стоимость наследства, оставшегося после смерти Жанны Фриске, составляет примерно 90 млн рублей, ИА Regnum.

Исполнительница оставила после себя квартиру в Шмитовском проезде, автомобиль Range Rover, половину загородного дома и участка в Истринском районе Московской области. Кроме того, на её счетах оказалась довольно крупная сумма денег — около $500 тыс. в иностранной валюте. То есть у Фриске было достаточна средств, но на её лечение средства почему-то собирал благотворительный фонд. Ответа на этот вопрос суд не дал, но указал, что наследства Фриске вполне хватит, чтобы расплатиться с «РусФондом».