 
TOP 10

1 «Мегафон» назвал причину глобального сбоя в сети

2 "Теперь ясно, кто есть кто в этой жизни: в Forbes рассказали о самолете и яхте Усманова (ФОТО, ВИДЕО)

3 Синоптики: в Москве похолодает сразу на 22 градуса

4 Опубликовано ВИДЕО наезда на пешеходов в центре Нью-Йорка

5 В Сети появилось ВИДЕО, как Эрдоган наблюдает за дракой у резиденции посла Турции в Вашингтоне

6 "Без ВК нам жизнь горька": у администрации Порошенко прошел митинг против "Вконтакте"

7 В секретной комнате в египетской пирамиде нашли капсулу с пришельцем

8 ВИДЕО "грязных танцев" Дженнифер Лоуренс в стриптиз-клубе ошарашило фанатов

9 СМИ: Трамп назвал Коми "психом" и "сумасшедшим придурком"

10 Павел Воля рухнул со второго этажа во время съемок Comedy Club (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 20 мая 2017: ЦБ уверен в крепости рубля

Опубликовано 19.05.17 23:44 Курс доллара на сегодня, 20 мая 2017: ЦБ уверен в крепости рубля

Курс валют на сегодня, 20 мая 2017: регулятор опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня снизился на 34,88 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составил 63,6479 рубля, курс доллара на 20 мая 2017 был опущен на 30,81 копейки — до 57,1602 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 32,64 копейки - до 60,0797 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Специалисты Центробанка и ряд ужшкммт других финансовых экспертов заявили о том, что в ближайшее время сильных колебаний курса рубля не ожидается, а повлиять на российскую валюту сможет лишь шок на глобальном валютном рынке из-за внешних непредсказуемых событий.

Как пишут "Известия" со ссылкой на слова специалистов, усиление курса рубля произошло благодаря повышению цен на нефть и увеличению спроса инвесторов из-за рубежа на активы развивающихся стран.

"В настоящее время спрос и предложение на валютном рынке в целом сбалансированы. Экспортеры продают значительные объемы иностранной валюты на фоне относительно высоких цен на нефть. В условиях сохранения достаточно крепкого курса рубля спрос импортеров и крупных компаний на валюту также существенен, но не избыточен", - рассказал заместитель главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Александр Полонский.

Такой же позиции придерживается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Она оценивает перспективы рубля до конца года как неплохие. Аналогичное мнение выразил и главный экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов с оговоркой, что на ситуацию может повлиять некое шоковое событие.

В свою очередь, ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский заявил, что рубль сейчас все же переоценен, поэтому возможен откат его курса к планке 60 рублей за доллар.
Другие материалы по этой теме

Эксперты: рубль готовится к последнему рывку

Эксперты: рубль посыпался под угрозой импичмента Трампа

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга