Курс доллара на сегодня, 20 мая 2017: ЦБ уверен в крепости рубля

Курс валют на сегодня, 20 мая 2017: регулятор опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня снизился на 34,88 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составил 63,6479 рубля, курс доллара на 20 мая 2017 был опущен на 30,81 копейки — до 57,1602 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 32,64 копейки - до 60,0797 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Специалисты Центробанка и ряд ужшкммт других финансовых экспертов заявили о том, что в ближайшее время сильных колебаний курса рубля не ожидается, а повлиять на российскую валюту сможет лишь шок на глобальном валютном рынке из-за внешних непредсказуемых событий.

Как пишут "Известия" со ссылкой на слова специалистов, усиление курса рубля произошло благодаря повышению цен на нефть и увеличению спроса инвесторов из-за рубежа на активы развивающихся стран.

"В настоящее время спрос и предложение на валютном рынке в целом сбалансированы. Экспортеры продают значительные объемы иностранной валюты на фоне относительно высоких цен на нефть. В условиях сохранения достаточно крепкого курса рубля спрос импортеров и крупных компаний на валюту также существенен, но не избыточен", - рассказал заместитель главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Александр Полонский.

Такой же позиции придерживается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Она оценивает перспективы рубля до конца года как неплохие. Аналогичное мнение выразил и главный экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов с оговоркой, что на ситуацию может повлиять некое шоковое событие.

В свою очередь, ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский заявил, что рубль сейчас все же переоценен, поэтому возможен откат его курса к планке 60 рублей за доллар.