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МВФ рекомендует России повысить пенсионный возраст

Опубликовано 19.05.17 21:08 МВФ рекомендует России повысить пенсионный возраст

В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста.

Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал российскому руководству провести в ближайшее время пенсионную реформу, сообщает "Коммерсантъ". По мнению руководителя миссии МВЮ в России Эрнесто Рамире Риго, такие меры приведут к улучшению негативной демографической ситуации в стране.

"Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда", - отметил он.

Он также добавил, что к 2030 году в России ужшкммт значительно возрастет число пенсионеров. По его словам, к тому моменту трудоспособного населения в России будет чуть больше половины всех граждан, а пенсионеров – до трети.

В начале мая сообщалось, что глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин в Стратегии развития России до 2035 года предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек, путем повышения возраста выхода на пенсию: для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет (с шагом на полгода начиная с 2019-го).
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