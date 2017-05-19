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"Без ВК нам жизнь горька": у администрации Порошенко прошел митинг против запрета сети "Вконтакте"

Опубликовано 19.05.17 19:03 "Без ВК нам жизнь горька": у администрации Порошенко прошел митинг против запрета сети "Вконтакте"

На митинг собрались около 40 человек разного возраста, но большинство состояло из школьников и студентов.

Сегодня днём в Киеве к зданию Администрации Президента Украины пришли школьники и студенты, протестующие против блокировки российской соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает Лайф.

Участники мероприятия скандировали лозунги «Запрещать запрещено!» и «Слава свободной диванной армии». Сколько именно человек пришло к администрации, не уточняется, но по некоторым данным собралось около 40 человек разного возраста.

Ранее сегодня министр ужшкммт связи самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Виктор Яценко прокомментировал ограничения на использование российских соцсетей, заявив, что Киев пытается создать тотальную информационную блокаду для жителей Украины и Донбасса, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о блокировке российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" и поисковой системы "Яндекс". Позже в Сети появились сообщения, что украинцам предлагают восстановить доступ к ВК всего за 100 рублей.
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