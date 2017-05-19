Эксперты обнародовали рейтинг самых безопасных автомобилей мира

Европейские эксперты составили рейтинг самых безопасных автомобилей с 2009 года.

Эксперты портала Autonews проанализировали показатели краш-тестов наиболее популярных моделей легковых машин за последние несколько лет и составили рейтинг самых безопасных автомобилей. Главными критериями стали защита водителя, взрослого пассажира, защита находящегося в салоне ребёнка и пешехода, который теоретически может стать участником ДТП.

С 2009 г. по итогам краш-тестов в каждой из четырех категорий (безопасность для водителя и взрослого пассажира, для пассажира-ребенка, для ужшкммт пешехода, устройства обеспечения безопасности) модели получали оценку в процентах. Минимальный балл — один процент, максимальный — сто. Портал собрал самые безопасные автомобили последних лет:

2009 год — Honda Insight. Модель получила 96% за защиту водителя и взрослого пассажира, 84% за защиту пассажира-ребенка, 34% за защиту пешехода и 71% за устройства обеспечения безопасности.

2010 год — BMW 5-Series. Эта модель впервые в истории краш-тестов получила 100% за устройства обеспечения безопасности и 78% за защиту пешеходов.

2011 год — Chevrolet Aveo. При этом ни в одной из категорий этот автомобиль не был первым. Так, за безопасность взрослого пассажира на 2% больше набрал Mercedes-Benz B-Class, за защиту пассажира-ребенка на 3% больше получил Volkswagen Beetle, за безопасность пешехода Aveo на 10% уступил Hyundai ix20, за устройства обеспечения безопасности на 4% больше получил Peugeot 508. Но ни один из этих автомобилей не смог превзойти суммарный результат в 329 баллов.

2012 год — Volvo V40, впервые в истории Euro NCAP набрала максимальное количество баллов только в 2012 году. Модель V40 стала лучшей сразу в трех из четырех категорий (во всех, кроме защиты пассажира-ребенка) и набрала в сумме 361 баллов.

2013 год — Qoros 3 Sedan. Он получил больше всего баллов за защиту взрослого пассажира и водителя (95%), а в других категориях не отставал от лидеров больше чем на 4%.

2014 год — Mercedes-BenzV-Class, никогда ранее лидером не становился такой большой автомобиль. За безопасность переднего пассажира и водителя модель получила 93%, за защиту пассажира-ребенка — 87%, за безопасность пешехода — 67%, за устройства обеспечения безопасности — 85%.

2015 год — Volvo XC90. Стильный автомобиль набрал 356 баллов по подсчетам Euro NCAP. Модель получила 97% за защиту переднего пассажира и водителя, 87% — за безопасность пассажира-ребенка, 72% — за защиту пешехода и 100% — за устройства обеспечения безопасности.

2016 год — Toyota Prius. Новое поколение Toyota Prius прошло краш-тесты в прошлом году и набрало самый высокий суммарный балл – 336. Автомобиль обошел потенциального бестселлера среди кроссоверов — Volkswagen Tiguan (320 баллов). Гибрид набрал 92%, 84%, 72% и 68% в четырех категориях.

2017 Volvo V90/S90. За безопасность переднего пассажира и водителя модель получила 95%, за защиту пассажира-ребенка — 80%, за безопасность пешехода — 76%, за устройства обеспечения безопасности — 93%.