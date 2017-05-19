"Теперь ясно, кто есть кто в этой жизни: колумнист Forbes рассказала, на чем летает и плавает Усманов (ФОТО, ВИДЕО)

Тем временем в окружении Усманова рассказали подробности подготовки ролика о Навальном.

Колумнист Forbes Анастасия Дагаева на своей странице в Facebook раскрыла подробности о принадлежащих бизнесмену Алишеру Усманову самолете и лодке.

Она напомнила, что в своем видеообращении к оппозиционеру Алексею Навальному Усманов «очень вскользь сказал о том, что у него «есть самолет и лодка».

«На самом деле, зря. Самолет Алишера Усманова считается выдающимся даже в богатом мире бизнес-авиации», - написала Дагаева.

По ее словам, самолет бизнесмена Airbus A340 «виден сразу благодаря насыщенно-бордовой окраске и имени Bourkhan, выведенному бронзовыми буквами». Усманов назвал лайнер в честь отца. Регистрационный ужшкммт номер тоже непростой: M-IABU. В нем зашифрованы инициалы самого владельца: IABU — это "Я — Алишер Бурханович Усманов", а буква "М" указывает на место регистрации — остров Мэн.

"Усманов, наверное, единственный российский бизнесмен, который не просто не скрывает наличие бизнес-джета, но и с удовольствием его демонстрирует (иначе зачем столько знаков отличия?)", - пишет журналистка.

Лодкой, по ее словам, Усманов назвал яхту, носящую имя его матери - Dilbar. Эта яхта недавно оказалась среди победителей премии World Superyacht Awards 2017.

«Яхта Усманова, является, возможно, самой сложной и нестандартной яхтой из когда-либо построенных, но она также является самой большой с точки зрения валового тоннажа», - заключила она.

Ранее Усманов опубликовал видеообращение к Навальному. В начале ролика бизнесмен заявил, что готов поддержать «давнюю просьбу» оппозиционера и назвать того «негодяем», то есть «человеком, который, не зная другого, готов врать о нем».

Запись ролика была «самодеятельностью» в отличие от иска, который Усманов согласовал с Кремлем, сообщил источник РБК.

Свое видеообращение к Алексею Навальному миллиардер Алишер Усманов приурочил к заседанию суда по иску к оппозиционеру, рассказал представитель бизнесмена. «Усманов — один из немногих людей, кто готов, по сути, ответить на вопросы, заданные Навальным, и показать общественности, что Навальный очень много врет или передергивает», — отметил он.

Ролик миллиардер записал, когда находился на своей яхте Dilbar, съемка велась на закрепленный на штативе iPhone 7 Plus, уточнил источник в окружении миллиардера. Сведения о съемках на яхте подтвердил Навальный в своей передаче.

Это обращение было записано Усмановым по его собственной инициативе и без согласования с властями, сообщил федеральный чиновник. В то же время иск к Навальному, который миллиардер подал в середине апреля, согласовывался с Кремлем, уточнил источник издания.