Уфологи из Великобритании обнаружили на фотографиях Марса аппарата Curiosity предмет, похожий на кассовый аппарат из магазина.

Уфологи из британской команды ArtAlienTV изучили снимки, сделанные марсоходом Curiosity в августе 2016 года на поверхности Красной планеты. На одном из них конспирологи обнаружили странный объект, напоминающий кассовый аппарат, сообщает "Россия24" со ссылкой на Daily Mail.

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Запечатленный на опубликованных ниже кадрах марсианский объект действительно похож на магазинную кассу 1940-х годов. По словам представителей ArtAlienTV, сотрудники NASA намеренно публикуют космические снимки ужасного качества, чтобы люди ужшкммт не смогли узнать, что скрывает в себе Марс.

Некоторые зрители уверены, впрочем, что Curiosity сфотографировал обычный валун, который кажется похожим на кассовый аппарат из-за плохой цветопередачи установленного на марсоходе оборудования. Искатели инопланетной жизни заявили, что NASA специально делает снимки столь плохого качества, чтобы скрыть доказательства существования предыдущей цивилизации на Марсе.