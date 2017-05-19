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Уфологи нашли на Марсе старый кассовый аппарат (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 19.05.17 17:27 Уфологи нашли на Марсе старый кассовый аппарат (ФОТО, ВИДЕО)

Уфологи из Великобритании обнаружили на фотографиях Марса аппарата Curiosity предмет, похожий на кассовый аппарат из магазина.

Уфологи из британской команды ArtAlienTV изучили снимки, сделанные марсоходом Curiosity в августе 2016 года на поверхности Красной планеты. На одном из них конспирологи обнаружили странный объект, напоминающий кассовый аппарат, сообщает "Россия24" со ссылкой на Daily Mail.

Запечатленный на опубликованных ниже кадрах марсианский объект действительно похож на магазинную кассу 1940-х годов. По словам представителей ArtAlienTV, сотрудники NASA намеренно публикуют космические снимки ужасного качества, чтобы люди ужшкммт не смогли узнать, что скрывает в себе Марс.

Некоторые зрители уверены, впрочем, что Curiosity сфотографировал обычный валун, который кажется похожим на кассовый аппарат из-за плохой цветопередачи установленного на марсоходе оборудования. Искатели инопланетной жизни заявили, что NASA специально делает снимки столь плохого качества, чтобы скрыть доказательства существования предыдущей цивилизации на Марсе.
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