 
TOP 10

1 Глобальный сбой в Сети: абоненты Мегафон, Билайн, Yota сидят без связи

2 Опубликовано ВИДЕО наезда на пешеходов в центре Нью-Йорка

3 СМИ: Усманов записал несогласованный с Кремлем ответ Навальному на личной яхте (ФОТО, ВИДЕО)

4 В Ставрополе 3 человека получили химический ожог, выпив сок из магазина

5 "Первый канал" предложил россиянам для экономии питаться на помойках (ВИДЕО)

6 В Сети появилось ВИДЕО, как Эрдоган наблюдает за дракой у резиденции посла Турции в Вашингтоне

7 ВИДЕО "грязных танцев" Дженнифер Лоуренс в стриптиз-клубе ошарашило фанатов

8 Совместный клип топ-блогера Хованского и Димы Маликова "взорвал" Сеть (ВИДЕО)

9 В секретной комнате в египетской пирамиде нашли капсулу с пришельцем

10 СМИ: каждому жителю пятиэтажки в Москве в ходе реновации предложат на выбор 3 дома для переселения

Новости наших партнеров

Прокуратура Швеции закрыла дело об изнасиловании против Ассанжа

Опубликовано 19.05.17 14:53 Прокуратура Швеции закрыла дело об изнасиловании против Ассанжа

Однако вскоре в шведской прокуратуре сообщили о возможном возобновлении дела Ассанжа.

Шведская прокуратура сняла обвинение в изнасиловании с основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ордер на его арест активиста аннулирован. Это произошла после того, как в феврале прошлого года рабочая группа ООН по вопросам заключения под стражу постановила, что Швеция и Великобритания лишают Ассанжа права на свободу, пишет "КП".

С июня 2012 года Ассанж, опасаясь ареста, находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Расследование об изнасиловании началось в 2010 году, до этого США организовали расследование о разглашении секретной ужшкммт информации в публикациях WikiLeaks.

Старший прокурор Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Это решение было оглашено по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года допроса Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне, уточняет ТАСС.

В том случае, если шведская прокуратура не начнет нового расследования в отношении Ассанжа, экстрадиция в скандинавское королевство ему больше не грозит. Вместе с тем власти Великобритании теперь могут получить прямой запрос об экстрадиции австралийца от США. WikiLeaks на своей странице в Twitter пишет, что в деле Ассанжа "акцент сместился в сторону Соединенного Королевства".

Однако прокуратура Швеции заявила, что следствие по делу Джулиана Ассанжа может быть возобновлено, если он окажется в стране до 2020 года, до истечения срока давности преступления, в котором он подозревается, пишет РИА Новости.

"Следствие может быть возобновлено, если Джулиан Ассанж окажется в Швеции в срок до 2020 года, когда истекает срок давности преступления, в котором он подозревается", — заявила прокурор Марианн Ню в пятницу на пресс-конференции в Стокгольме в связи с закрытием дела в отношении Ассанжа об изнасиловании, в котором он подозревается, и отмене ордера на его арест.
Другие материалы по этой теме

WikiLeaks рассказало, как ЦРУ взламывало телевизоры Samsung

США нашли повод для ареста Ассанжа

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга