Прокуратура Швеции закрыла дело об изнасиловании против Ассанжа

Однако вскоре в шведской прокуратуре сообщили о возможном возобновлении дела Ассанжа.

Шведская прокуратура сняла обвинение в изнасиловании с основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ордер на его арест активиста аннулирован. Это произошла после того, как в феврале прошлого года рабочая группа ООН по вопросам заключения под стражу постановила, что Швеция и Великобритания лишают Ассанжа права на свободу, пишет "КП".

С июня 2012 года Ассанж, опасаясь ареста, находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Расследование об изнасиловании началось в 2010 году, до этого США организовали расследование о разглашении секретной ужшкммт информации в публикациях WikiLeaks.

Старший прокурор Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Это решение было оглашено по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года допроса Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне, уточняет ТАСС.

В том случае, если шведская прокуратура не начнет нового расследования в отношении Ассанжа, экстрадиция в скандинавское королевство ему больше не грозит. Вместе с тем власти Великобритании теперь могут получить прямой запрос об экстрадиции австралийца от США. WikiLeaks на своей странице в Twitter пишет, что в деле Ассанжа "акцент сместился в сторону Соединенного Королевства".

Однако прокуратура Швеции заявила, что следствие по делу Джулиана Ассанжа может быть возобновлено, если он окажется в стране до 2020 года, до истечения срока давности преступления, в котором он подозревается, пишет РИА Новости.

"Следствие может быть возобновлено, если Джулиан Ассанж окажется в Швеции в срок до 2020 года, когда истекает срок давности преступления, в котором он подозревается", — заявила прокурор Марианн Ню в пятницу на пресс-конференции в Стокгольме в связи с закрытием дела в отношении Ассанжа об изнасиловании, в котором он подозревается, и отмене ордера на его арест.