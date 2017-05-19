 
TOP 10

1 «МегаФон» уронил сотовую сеть себе и «Йоте», затем упал Билайн

2 Въехавший в толпу на Таймс-сквер водитель "слышал голоса" (ФОТО, ВИДЕО)

3 СМИ: Усманов записал несогласованный с Кремлем ответ Навальному на личной яхте (ФОТО, ВИДЕО)

4 В Ставрополе 3 человека получили химический ожог, выпив сок из магазина

5 "Первый канал" предложил россиянам для экономии питаться на помойках (ВИДЕО)

6 В Сети появилось ВИДЕО, как Эрдоган наблюдает за дракой у резиденции посла Турции в Вашингтоне

7 ВИДЕО "грязных танцев" Дженнифер Лоуренс в стриптиз-клубе ошарашило фанатов

8 В секретной комнате в египетской пирамиде нашли капсулу с пришельцем

9 СМИ: каждому жителю пятиэтажки в Москве в ходе реновации предложат на выбор 3 дома для переселения

10 Стивен Хокинг назвал 5 причин, почему не стоит искать инопланетян

Новости наших партнеров

CNN: Минфин США передал Конгрессу данные о «связи» Трампа с РФ

Опубликовано 19.05.17 13:26 CNN: Минфин США передал Конгрессу данные о «связи» Трампа с РФ

Американский конгресс получил от министерства финансов США информацию, которая может быть полезной в расследовании дела о возможных связях президента Дональда Трампа с Россией.

Финансовая разведка США (ФИНСЕН) предоставила законодателям в Палате представителей американского Конгресса материалы, необходимые для проведения расследования по поводу утверждений о наличии деловых связей с Россией у президента Дональда Трампа и его окружения, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По сведениям его источников, ФИНСЕН входящая в структуру Минюста США, открыла специальному комитету по разведке Палаты представителей доступ к указанным документам ранее на этой неделе.

Старший демократ в данном органе Адам Шифф (от ужшкммт штата Калифорния) сообщил CNN: "Хотя я не могу подтвердить информацию, касающуюся брифингов или запросов со стороны спецкомитета по разведке Палаты представителей, я отмечу, что изучение финансовых записей и транзакций совершенно необходимо для нашего расследования".

Телеканал не уточняет, какие именно документы были предоставлены законодателям. Демократ Рон Уайден, входящий в состав сенатского спецкомитета по разведке на прошлой неделе в интервью газете The Wall Street Journal сообщил, что его в первую очередь интересуют данные, касающиеся подставных компаний, отмывания средств и возможных случаев передачи недвижимости кому-либо в пользование.

На протяжении последних недель парламентарии от Демократической партии неоднократно обращались с запросами в ФИНСЕН с просьбой предоставить им финансовую отчетность, необходимую для расследования. Ранее в сенате США отказались назначать кандидата Трампа Сигала Малдекера на должность главы ФИНСЕН до тех пор, пока ведомство не удовлетворит их запрос, отмечает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Министерство юстиции США в среду назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США неоднократно обвиняли Москву в попытке повлиять на ход предвыборной кампании. Россия опровергла эти обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Другие материалы по этой теме

Эксперты: рубль посыпался под угрозой импичмента Трампа

Лавров советской шуткой ответил на сообщения о «секретах» Трампа

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга