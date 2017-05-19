Американский конгресс получил от министерства финансов США информацию, которая может быть полезной в расследовании дела о возможных связях президента Дональда Трампа с Россией.

Финансовая разведка США (ФИНСЕН) предоставила законодателям в Палате представителей американского Конгресса материалы, необходимые для проведения расследования по поводу утверждений о наличии деловых связей с Россией у президента Дональда Трампа и его окружения, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По сведениям его источников, ФИНСЕН входящая в структуру Минюста США, открыла специальному комитету по разведке Палаты представителей доступ к указанным документам ранее на этой неделе.

Старший демократ в данном органе Адам Шифф (от ужшкммт штата Калифорния) сообщил CNN: "Хотя я не могу подтвердить информацию, касающуюся брифингов или запросов со стороны спецкомитета по разведке Палаты представителей, я отмечу, что изучение финансовых записей и транзакций совершенно необходимо для нашего расследования".

Телеканал не уточняет, какие именно документы были предоставлены законодателям. Демократ Рон Уайден, входящий в состав сенатского спецкомитета по разведке на прошлой неделе в интервью газете The Wall Street Journal сообщил, что его в первую очередь интересуют данные, касающиеся подставных компаний, отмывания средств и возможных случаев передачи недвижимости кому-либо в пользование.

На протяжении последних недель парламентарии от Демократической партии неоднократно обращались с запросами в ФИНСЕН с просьбой предоставить им финансовую отчетность, необходимую для расследования. Ранее в сенате США отказались назначать кандидата Трампа Сигала Малдекера на должность главы ФИНСЕН до тех пор, пока ведомство не удовлетворит их запрос, отмечает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Министерство юстиции США в среду назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США неоднократно обвиняли Москву в попытке повлиять на ход предвыборной кампании. Россия опровергла эти обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".