К званию "ударных" представили 78 подразделений, частей и соединений.

По словам командующего Воздушно-десантными войсками Андрея Сердюкова, в ВДВ появились "ударные" подразделения.

"По своей сути это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава", — цитирует Сердюкова РИА Новости.

Он отметил, что в Псковском соединении статусу "ударные" соответствуют одна полковая тактическая и одна батальонная тактическая группа. Также в ВДВ есть еще несколько "ударных" батальонных и ротных тактических групп, и ужшкммт разведывательных подразделений.

По словам командующего, на полигоне "Струги Красные" в Псковской области появятся новые объекты, позволяющие применять новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники. На июль там запланированы полковые тактические учения десантников с применением современной боевой и специальной техники.

Ранее поступала информация о том, что к званию "ударных" представили 78 подразделений, частей и соединений.