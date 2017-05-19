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Список домов под снос в Москве до 2020: каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор 3 дома для переселения

Опубликовано 19.05.17 12:03 Список домов под снос в Москве до 2020: каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор 3 дома для переселения

Снос пятиэтажек в Москве в 2017 году, адреса, список: по словам столичного заммэра Хуснуллина, жители Москвы смогут выбрать новый дом "по этажности, расположению дома и расположению квартиры".

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, каждому владельцу квартиры в пятиэтажке в рамках программы реновации в столице предложат на выбор для переселения три дома.

"В рамках реновации каждому жителю для переселения на выбор предложат три дома. Житель сможет его выбрать, к примеру, по этажности, расположению дома и расположению квартиры" , - цитирует Хуснуллина ТАСС.

Как ужшкммт писал TopNews, в начале 2017 года президент России Владимир Путин поручил столичному мэру Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки", а на их месте возвести современные дома.

В настоящее время в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины всех этих домов - 4,5 тысячи вместо изначально заявленных почти 8 тысяч, в которых живут 1,6 млн человек.

В перечень вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы реновации в Москве.

Те москвичи, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В минувший четверг столичный градоначальник подписал закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации. 
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