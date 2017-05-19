Милонов предложил уголовно наказывать незаконных магов

Со ссылкой на статистические данные, Милонов заявил, что 95% народных целителей не имеют медицинского образования.

Депутат Виталий Милонов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности.

"Согласно статистическим данным, которые приводятся в исследовании РАМН, 95 процентов народных целителей не имеют медицинского образования, а свыше 40 процентов из них нуждаются в лечении психических отклонений. При этом многие такой деятельностью занимаются без получения специального ужшкммт разрешения", — цитирует Милонова РИА Новости.

Депутат добавил, что нередко граждане, маги и колдуны вовлечены в мошеннические схемы, из-за которых их клиенты лишаются имущества и денег.

По документу, если деятельность лиц, занимающихся народной медициной или магической деятельностью без установленных законом разрешений, по неосторожности причинит вред здоровью человека или имущественный ущерб в крупном размере, то их предлагается наказывать лишением свободы или принудительными работами на срок до трех лет либо штрафом в размере до 120 тысяч рублей.

За аналогичные деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или причинение имущественного ущерба в особо крупном размере предлагается установить наказание а виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.