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Стивен Хокинг назвал ТОП-5 причин, почему не стоит искать инопланетян

Опубликовано 19.05.17 11:22 Стивен Хокинг назвал ТОП-5 причин, почему не стоит искать инопланетян

Стивен Хокинг заявил, что если землянам и предстоит встретиться с инопланетянами, то это не принесет ничего хорошего для человечества.

Известный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг предположил, что поиск контактов с внеземными цивилизациями может закончиться не так хорошо, как представляют себе некоторые ученые, пишет газета DAILY.

По мнению Хокинга, встреча с инопланетянами может состояться по схеме «Угнетатель — угнетенный», причем в качестве второго выступит человечество. Даже если первый контакт будет положительным, спрогнозировать дальнейшее развитие событий, а также то, как воспримут информацию о Земле жители других планет, невозможно.

Подобное ужшкммт заявление, сделанное британским физиком на канале ВВС, вызвало широкий резонанс в научной среде. По мнению Хоккинга, глобальная катастрофа произойдёт в ближайшие 100 лет. Это может быть глобальное потепление, перенаселение планеты, пандемия или падение на Землю большого астероида.

Однако, по мнению физика и астронавта Ульриха Вальтера, утверждение Стивена Хокинга не имеет под собой научного основания. Профессор из Мюнхенского технического университета уверен, что это только предположения, которые в ряд ли соответствуют действительности. Действительно, глобальное потепление угрожает нашей планете, но если температура и поднимется, то всего на 1.5 градуса по Цельсию. А катаклизмы если и будут происходить, то скорее всего будут иметь локальный характер и не повлекут за собой мировой катастрофы.
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