Россия с 19 мая 2017 ограничила поставки молочной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор запретит с 19 мая поставки молочной продукции еще с нескольких предприятий Белоруссии.

Россельхознадзор с 19 мая ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла, гласит сообщение на сайте ведомства.

Причиной запрета Россельхознадзор назвал неоднократное выявление в продукции этих предприятий остатков антибиотиков. Под ограничения попали Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Молодечненский молочной комбинат, ОАО «Молочная компания Новогрудские дары», Пружанский молочный и Слуцкий сыродельный комбинат.

Также вводятся временные ограничения ужшкммт на поставки сухой молочной сыворотки, произведенной ОАО «Бабушкина крынка».

Это решение, как заявили в Россельхознадзоре, связано с «систематическим характером» поступления в Россию из Белоруссии продуктов с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции белорусского предприятия-производителя «Скидельская птицефабрика» (выявление патогенных микроорганизмов (сальмонелл) в мясе птицы), Россельхознадзор обратился к департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с просьбой ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой указанным предприятием.