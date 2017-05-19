Какой сегодня праздник, 19 мая: какой церковный праздник в России сегодня

Сегодня 19 мая также отмечается Европейский день соседей.

Какой сегодня праздник, 19 мая 2017: Европейский день соседей

В 2000 году в Париже был основан праздник - Европейский День соседей. Ежегодно он отмечается в одну из пятниц мая.

Основателем даты считается француз Атаназ Перифан, который еще в 1990 году вместе с друзьями создал ассоциацию " Paris d'Amis " в 17-м округе Парижа, чтобы укрепить социальные связи и мобилизовать людей для борьбы с изоляцией. Участники ассоциации занимались сбором вещей и средств для соседей, оказавшихся ужшкммт в трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы и оказывали другую помощь.

Свой первый День соседей ассоциация провела в 1999 году для жителей своего 17-го округа. В нем приняли участие более 10 тысяч жителей из 800 домов. С тех пор решено было проводить мероприятие ежегодно, и уже в 2000-м году празднование Дня соседей приобрело национальный масштаб, а с 2003 года - европейский, когда к Франции присоединилась Бельгия. Сегодня у праздника уже более 1450 партнеров в более 36 странах-участницах, а количество жителей, участвующих в празднике, перевалило за 30 миллионов человек.

Какой церковный праздник сегодня, 19.05.2017: Иов Горошник

19 мая 2017 года отмечается День святого Иова, почитаемого в христианстве как образец истинной веры, терпения, праведности. У Иова была зажиточная, дружная семья, в которой росли семеро сыновей и трое дочерей.

На семейство праведника обратил внимание сам Сатана. Он решил обратиться к Богу с заверениями в том, что Иов так силен в своей праведности лишь от того, что оделен земным счастьем. С дозволения Господа, Сатана стал испытывать веру Иова, отняв у него детей, но святой не потерял праведности и веры.

Почему на Руси Иова прозвали Горошником, до конца непонятно, ведь горох крестьяне сеяли на две недели раньше. При этом урожай огурцов этим днем предсказывали обильные утренние росы, впрочем, они были полезны вообще для всего растущего на огородных грядах.

"Иов росы распустил", - говорили люди, глядя на росы.