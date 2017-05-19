Ученые нашли место столкновения двух Вселенных

В своей работе специалисты проанализировали информацию о трех тысячах галактик.

Группа исследователей Великобритании, Чили, Испании и США заявила об обнаружении места, в котором, по их словам, произошло столкновение нашего мира с параллельной вселенной. При этом астрономы опровергли теорию о том, что реликтовое холодное пятно представляет собой огромное пустое пространство между галактическими нитями, в которых отсутствуют галактики и скопления.

Такой вывод специалисты сделали по результатам анализа информации ужшкммт о трех тысячах галактик, расположенных в месте реликтового холодного пятна.

Как отмечает Nation News, реликтовым пятном называют область в созвездии Эрилана, расположенную на расстоянии в три миллиарда световых лет от Солнца. Исследователей заинтересовал тот факт, что температура в этой области меньше среднего показателя теплового излучения у реликтовых пятен.