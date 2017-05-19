 
TOP 10

1 Въехавший в толпу на Таймс-сквер водитель "слышал голоса" (ФОТО, ВИДЕО)

2 СМИ: Усманов записал несогласованный с Кремлем ответ Навальному на личной яхте (ФОТО, ВИДЕО)

3 В Ставрополе 3 человека получили химический ожог, выпив сок из магазина

4 Ученые нашли место столкновения двух Вселенных

5 Момент взрыва дома в Волгограде попал на ВИДЕО

6 В России вынесен первый приговор военному за преступление в Сирии

7 ВИДЕО "грязных танцев" Дженнифер Лоуренс в стриптиз-клубе ошарашило фанатов

8 "Первый канал" предложил россиянам для экономии питаться на помойках (ВИДЕО)

9 Россия с 19 мая 2017 ограничила поставки молочной продукции из Белоруссии

10 Коалиция США нанесла авиудар по Сирии: Пентагон допустил, что есть жертвы

Новости наших партнеров

Ученые нашли место столкновения двух Вселенных

Опубликовано 19.05.17 08:46 Ученые нашли место столкновения двух Вселенных

В своей работе специалисты проанализировали информацию о трех тысячах галактик.

Группа исследователей Великобритании, Чили, Испании и США заявила об обнаружении места, в котором, по их словам, произошло столкновение нашего мира с параллельной вселенной. При этом астрономы опровергли теорию о том, что реликтовое холодное пятно представляет собой огромное пустое пространство между галактическими нитями, в которых отсутствуют галактики и скопления.

Такой вывод специалисты сделали по результатам анализа информации ужшкммт о трех тысячах галактик, расположенных в месте реликтового холодного пятна.

Как отмечает Nation News, реликтовым пятном называют область в созвездии Эрилана, расположенную на расстоянии в три миллиарда световых лет от Солнца. Исследователей заинтересовал тот факт, что температура в этой области меньше среднего показателя теплового излучения у реликтовых пятен.
Другие материалы по этой теме

Ученые нашли еще один способ продлить жизнь человека

Ученые нашли гигантскую планету из "пенопласта"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга