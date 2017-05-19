Въехавший в толпу на Таймс-сквер водитель "слышал голоса" (ФОТО, ВИДЕО)

По уточненным данным, в результате происшествия пострадали 22 человека.

Днем 18 мая на Таймс-сквер в Нью-Йорке мужчина на красной Honda въехал в толпу. Все произошло на пересечении 45-й улицы и Бродвея. По словам очевидцев, водитель действовал намеренно: автомобиль ехал по тротуару и против движения, сбивая пешеходов. Жертвой произошедшего стала 18-летняя девушка, еще 22 человека пострадали.

Как пишет Lenta.ru, после остановки машины злоумышленник выскочил из нее и попытался скрыться, но был задержан свидетелями трагедии. Момент наезда автомобиля ужшкммт на толпу попал на видео.

Также была опубликована запись, на которой запечатлены последтсвия случившегося.

Автомобиль въехал в толпу в Нью-Йорке ВИДЕО

Злоумышленником оказался 26-летний бывший военный по имени Ричард Рохас. Он заявил правоохранителям, что "слышал голоса" и ждал, что умрет. Эксперты не обнаружили в его организме алкоголя. Сейчас его проверяют на наркотики.

На фото: Ричард Рохас

Экспертиза не обнаружила в организме 26-летнего бывшего военного Ричарда Рохаса (Richard Rojas) алкоголя, в настоящее время его проверяют на наркотики.

Рохас уже попадал в поле зрения полиции: В 2008 и 2015 годах его арестовывали за вождение в нетрезвом виде, а неделю назад он был задержан после того, как угрожал нотариусу ножом, заявив, что тот украл его личность.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, власти не считают произошедшее терактом.