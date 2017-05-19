 
TOP 10

1 Въехавший в толпу на Таймс-сквер водитель "слышал голоса" (ФОТО, ВИДЕО)

2 СМИ: Усманов записал несогласованный с Кремлем ответ Навальному на личной яхте (ФОТО, ВИДЕО)

3 В Ставрополе 3 человека получили химический ожог, выпив сок из магазина

4 Ученые нашли место столкновения двух Вселенных

5 Момент взрыва дома в Волгограде попал на ВИДЕО

6 В России вынесен первый приговор военному за преступление в Сирии

7 ВИДЕО "грязных танцев" Дженнифер Лоуренс в стриптиз-клубе ошарашило фанатов

8 "Первый канал" предложил россиянам для экономии питаться на помойках (ВИДЕО)

9 Россия с 19 мая 2017 ограничила поставки молочной продукции из Белоруссии

10 Коалиция США нанесла авиудар по Сирии: Пентагон допустил, что есть жертвы

Новости наших партнеров

Въехавший в толпу на Таймс-сквер водитель "слышал голоса" (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 19.05.17 08:06 Въехавший в толпу на Таймс-сквер водитель "слышал голоса" (ФОТО, ВИДЕО)

По уточненным данным, в результате происшествия пострадали 22 человека.

Днем 18 мая на Таймс-сквер в Нью-Йорке мужчина на красной Honda въехал в толпу. Все произошло на пересечении 45-й улицы и Бродвея. По словам очевидцев, водитель действовал намеренно: автомобиль ехал по тротуару и против движения, сбивая пешеходов. Жертвой произошедшего стала 18-летняя девушка, еще 22 человека пострадали.

Как пишет Lenta.ru, после остановки машины злоумышленник выскочил из нее и попытался скрыться, но был задержан свидетелями трагедии. Момент наезда автомобиля ужшкммт на толпу попал на видео.

Также была опубликована запись, на которой запечатлены последтсвия случившегося.

Автомобиль въехал в толпу в Нью-Йорке ВИДЕО

Злоумышленником оказался 26-летний бывший военный по имени Ричард Рохас. Он заявил правоохранителям, что "слышал голоса" и ждал, что умрет. Эксперты не обнаружили в его организме алкоголя. Сейчас его проверяют на наркотики.

На фото: Ричард Рохас 

Экспертиза не обнаружила в организме 26-летнего бывшего военного Ричарда Рохаса (Richard Rojas) алкоголя, в настоящее время его проверяют на наркотики.

Рохас уже попадал в поле зрения полиции: В 2008 и 2015 годах его арестовывали за вождение в нетрезвом виде, а неделю назад он был задержан после того, как угрожал нотариусу ножом, заявив, что тот украл его личность.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, власти не считают произошедшее терактом.
Другие материалы по этой теме

В Челябинске залп фейерверка в честь 9 Мая попал в толпу

Дети попросили Трампа подписать бейсболку: он подписал и выкинул ее в толпу

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга