В настоящее время у полуострова находится американский корабль "Карл Винсон".

Американские США направили к Корейскому полуострову авианосец "Рональд Рейган" в дополнение к уже находящемуся там кораблю "Карл Винсон".

Как сообщает CNN со ссылкой на два источника в военных кругах, авианосец вышел из японского порта Йокосука во вторник, после завершения технического обслуживания и соответствующих тестов. После прибытия на место экипаж военного корабля займется отработкой безопасного запуска и приземления самолетов. Кроме того, "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" поучаствуют в парных ужшкммт маневрах на фоне роста напряженности в регионе, уточняет Lenta.ru.

TopNews ранее писал о том, что "Карл Винсон" вошел в Японское море через Цусимский пролив 29 апреля. Судно принимает участие в начавшихся 23 апреля совместных учениях ВМС США и японских Сил самообороны. Целью маневров служит оказание давление на КНДР, где было произведено несколько запусков баллистических ракет.