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Курс доллара на сегодня, 19 мая 2017: рубль готовится к последнему рывку - прогноз экспертов

Опубликовано 19.05.17 06:56 Курс доллара на сегодня, 19 мая 2017: рубль готовится к последнему рывку - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 19 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 19 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 мая 2017 составляет 57,46 руб., курс евро на сегодня равен 63,99 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,34 руб. при покупке и 59,46 руб. при продаже банком, курс евро на 19 мая 2017 равен 62,65 руб. и 66,15 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец не ужшкммт исключает сегодня возможности укрепления курса рубля на фоне возобновления роста нефти. Он отмечает, что пока на рынке сложилась достаточно нервная обстановка, играющая на руку спекулянтам, а в конце месяца возможное продление соглашения по добыче нефти до конца года и налоговые выплаты способны поддержать рубль и укрепить его. При этом возможно, что это будет последним ростом в ближайшие месяцы.

По словам профессора, нельзя сказать о том, что падение рубля начнется прямо с лета, хотя укрепления доллара и евро ожидать стоит.

"Связано это будет с ухудшением сальдо текущих операций платежного баланса, сальдо торговых операций, ожидания повышения ставок ФРС. Потом еще и Центральный банк обещал вернуться к закупкам валюты на рынке", - цитирует эксперта "Российская Газета".
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