Сегодня 19 мая также отмечается День пионерии.

День пионерии

19 мая в России отмечается День пионерии. В этом году организация отмечает 95 годовщину. Праздник был основан в честь пионерского движения: 19 мая 1922 года состоялся очередной съезд комсомола, участники которого решили в ближайшее время сформировать пионерские организации.

Суть пионерской организации заключалась в прививании детям понятий коллективизма, дружбы, безвозмездной помощи, жизни в социалистическом обществе. До распада СССР в День пионерии устраивались праздничные линейки, где октябрят принимали ужшкммт в пионеры, и с торжественной клятвой завязывали галстук и прикрепляли пионерский значок.

В этот день проводились концерты, поощрялись грамотами лучшие пионерские отряды. Также со временем появилась традиция разводить большой "пионерский" костер.

В РФ по сей день в честь праздника на Красной площади проводится торжественная линейка, где по-прежнему принимают в пионеры. К примеру, на 90 годовщину праздника в пионеры приняли 5 тысяч детей.

Какой церковный праздник сегодня 19 мая: Иов-Горошник

Традиционно 19 мая Церковь вспоминает христианского святого Иова – величайшего праведника, образца истинного терпения и непоколебимой веры в Бога. У Иова была большая и счастливая семья, состоящая из десяти детей. По житию, Сатана завидовал благополучию святого, поэтому начал искушать его, забрав у праведника всё, включая детей, но Иов не потерял священную веру.

На Руси святого Иова прозвали Горошником, несмотря на то, что посадкой гороха крестьяне занимались в Егорьев день (6 мая).

"Приходи на Иов поработать на белый горох", - приговаривали крестьяне.

Утром на Иов день люди выходили во двор и наблюдали за росой: если она обильная, то будет много огурцов, и наоборот. Кроме того, такая роса считалась очень полезной для огородной зелени.

"Иов росы распустил", - радовался народ утреннему осадку.