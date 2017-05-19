Курс доллара на сегодня, 19 мая 2017: рубль посыпался под угрозой импичмента Трампа - эксперты

Курс валют на сегодня, 19 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 мая 2017 вырос на 73 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составил 57,4683 рубля, курс евро на сегодня взлетел сразу на 1,04 рубля - до 63,9967 рубля.

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По словам финансовых специалистов, назревающий политический кризис в США, где в конгресс поступило предложение запустить импичмент в отношении президента Дональда Трампа, накрыл мировые ужшкммт рынки панической распродажей, докатившейся до Москвы. Игроки активно избавляются от рисковых активов и перекладываются в золото, а также надежные государственные облигации на фоне откровений Трампа.

Член палаты представителей Эл Грин призвал конгресс начать процедуру импичмента Трампа. По словам конгрессмена, уволив главу ФБР Коми, расследовавшего связи Трампа с Россией, президент США "препятствовал правосудию".

"Президентство Трампа изначально не отличалось стабильностью, но последние проблемы рынок воспринял серьезно, как никогда", - отметил главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Российский бюджет также оказался под ударом: спрос на аукционах российского госдолга в минувшую среду рухнул в 4 раза и стал минимальным с декабря 2013 года, из-за отсутствия нерезидентов Минфин в третий раз с начала года не смог продать весь запланированный объем ОФЗ.

"Если Трампу объявят импичмент, его пост займет Майк Пенс. А он настроен в отношении России менее дружелюбно. А это значит, что отношения между РФ и США могут только обостриться", - отмечает аналитик Forex Club Ирина Рогова.

Однако для такого развития событий от американского лидера должны отказаться республиканцы, которым принадлежит большинство в обеих палатах Конгресса.

"Несмотря на это, крупные инвесторы предпочитают перестраховаться заранее и минимизировать вложения в рисковые активы, которыми среди прочих являются российские инструменты и валюта Еще в начале неделе появилась информация, что фонды закрыли около 44% ставок на рост рубля", - напоминает аналитик eToro Михаил Мащенко.

Однако паника на рынках, скорее всего, сдвинет переоцененный рубль к справделивым уровням выше 60 за доллар. По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", этому поможет сезонное падение притока валюты, а также дивидендные выплаты, скупка долларов Минфином и снижение ключевой ставки ЦБ.