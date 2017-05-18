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WADA потребовало от Исинбаевой покинуть пост главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая

Опубликовано 18.05.17 22:45 WADA потребовало от Исинбаевой покинуть пост главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая

В Монреале проходит совет учредителей WADA.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева 31 мая будет вынуждена покинуть пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщают РИА Новости со ссылкой на портал insidethegames.biz.

Об этом на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил заместитель генерального директора организации Роб Келер. В четверг в Монреале проходит совет учредителей WADA, на заседании был представлен доклад о процессе восстановления РУСАДА. Его представили Келер и глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

Напомним, Исинбаева ужшкммт в марте была переизбрана председателем наблюдательного совета РУСАДА. Позже WADA заявило, что ее назначение не согласуется с дорожной картой, утвержденной организацией.

Ранее в WADA заявили, что назначение Исинбаевой на должность главы наблюдательного совета РУСАДА не соответствует «дорожной карте» по восстановлению агентства в правах.

Кроме того, назначение Исинбаевой подвергли критике в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), выразив мнение, что оно не поможет достичь желаемых изменений в допинговой культуре российской лёгкой атлетики.
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