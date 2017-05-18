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СМИ: США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии

Опубликовано 18.05.17 21:31 СМИ: США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии

Обстрел бы произведен вблизи сирийско-иорданской границы в 27 км от населенного пункта Танф.

Коалиция США нанесла удар по силам проправительственных отрядов в Сирийской Арабской Республике, сообщает «Русская Весна» со ссылкой на агентства Reurers и France Press.

Обстрел бы произведен вблизи сирийско-иорданской границы в 27 км от населенного пункта Танфа, где и базируется группировка НСА, которую готовят и вооружают американские спецслужбы.

Как отмечается, удар был нанесен в ответ на попытку приближения сил сторонников правительства Сирии к позициям проамериканской группировки «Новая сирийская армия» (НСА) в сирийской ужшкммт провинции Сувейда.

В ВС США также сообщили, что «конвой двигался по дороге и не отвечал на многократные попытки предупредить его не приближаться к силам коалиции в Ат-Танфе». Колонна проправительственных сил состояла из 4-х танков, 8 пикапов, 4 автомобилей с пулеметами, одной самоходной зенитной установки «Шилка».
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