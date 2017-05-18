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Лавров советской шуткой ответил на сообщения о «секретах» Трампа

Опубликовано 18.05.17 19:41 Лавров советской шуткой ответил на сообщения о «секретах» Трампа

Встреча американского лидера и российского министра состоялась в Вашингтоне 10 мая.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом советской шуткой ответил на заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы передал ему в ходе встречи секретную информацию, сообщают РИА Новости.

«Иногда складывается ощущение, что многие СМИ США работают на основе принципа, который был популярен и распространён в Советском Союзе. Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета «Правда», в которой нет известий, и есть газета «Известия», в которой ужшкммт нет правды». И правда, создается впечатление, что многие американские СМИ работают именно в этом ключе», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось о реакции президента РФ Владимира Путина на заявления американских СМИ, который назвал происходящее "политической шизофренией" и пошутил, что накажет Лаврова за то, что тот не рассказал ему о полученных секретных сведениях.

В свою очередь официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Москва передаст стенограмму разговора Лаврова и Трампа, если США выразят такой интерес.
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