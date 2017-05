18 мая в Нью-Йорке на Таймс-сквер автомобиль на полной скорости протаранил толпу прохожих, сообщает Лайф.

По словам очевидца, как минимум один человек погиб, по меньшей мере 10 человек пострадали. Полиция перекрыла район происшествия. Отмечается, что автомобиль ехал против движения и въехал на тротуар. В Сети появились фото с места происшествия.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr