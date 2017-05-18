Россия - Чехия, счет 3:0: обзор матча от 18.05.2017, видео голов, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

18 мая в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2017 сборная России победила команду Чехии со счетом 3:0 и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары Канада - Германия.

Хоккей, Россия - Чехия: счет 3:0 вывел россиян в финал ЧМ 2017

На чемпионате мира по хоккею 2017 начались матчи плей-офф. Первыми на лед вышли пары Россия - Чехия и США - Финляндия.

В матче 1/4 финала сборная России уверенно взяла взял вверх на чешскими хоккеистами и вышла в полуфинал турнира. Матч, состоявшийся 18 мая на льду "АккорХотелс-Арены" в Париже, завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Олега Знарка.

Теперь наши хоккеисты оспорят путевку в финал с победителем пары Канада - Германия.

Россия - Чехия: обзор матча от 18 мая 2017

По сути ужшкммт вся игра была сделана еще в первом периоде. Чехи активно начали матч, попытавшись прессенговать россиян в своей штрафной площадке, провоцируя на нарушение правил. И по началу им это удавалось сделать - Андронов уже на 3-й минуте оставил нашу команду в меньшенстве, но сопернику не удалось воспользоваться шансом.

Вскоре наши хоккеисты выравняли игру и уже на 9-й минуте Орлов подхватил шайбу в чужой зоне и мастерским броском бросил в правый нижний от голкипера угол.

Через шесть минут Кузнецов после великолепного прохода сделал нацеленную передачу на Кучерова, и тот расстрелял голкипера точным броском в ближнюю "девятку".

Третьей и заключительной шайбы болельщикам пришлось ждать почти 40 минут. Артемий Панарин использовал ювелирную по точности передачу Белова и выйдя один на один, своего шанса не упустил.

3:0 - уверенная победа россиян выводит их в полуфинал чемпионата мира, который пройдет 20 мая в Кельне.

Россия - Чехия, счет 3:0. ВИДЕО голов