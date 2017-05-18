Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за один день из-за Трампа

Накануне американские фондовые индексы упали до минимального за 8 месяцев значения.

Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд в среду, 17 мая, из-за колебаний на мировых рынках, причиной которых стала шумиха вокруг президента США Дональда Трампа, сообщает RTсо ссылкой на агентство Bloomberg.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс потерял $1 млрд, глава Amazon Джефф Безос — $1,7 млрд, а основатель испанской корпорации Inditex, в которую входит сеть магазинов ZARA, Амансио Ортега — $355 млн.

The Trump bump in the U.S. economy is looking increasingly iffy https://t.co/EzzymTdnlQ pic.twitter.com/RrA4DKpYPu — Bloomberg (@business) 18 мая 2017 г.

Самые большие потери понёс основатель Facebook Марк Цукерберг — его убытки из-за падения акций составили $2 млрд.

По данным агентства, мировые фондовые индексы упали в связи ужшкммт с политической нестабильностью в Белом доме после обострения ситуации вокруг якобы связей Трампа с Россией и увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

На фоне разрастания политического скандала в США рухнули мировые фондовые рынки. Газета The New York Times ранее разместила материал о том, что американский президент Дональд Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Ряд демократов в ответ на обвинения призвали начать процедуру импичмента Трампа, отмечают "Вести".

17 мая американские фондовые индексы завершили торги максимальным падением с момента голосования по Brexit в июне прошлого года, европейские индексы также резко снизились в среду. Bloomberg Billionaires учитывает данные 500 богатейших людей мира, чье общее состояние оценивается примерно в $4,9 триллионов.