Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за один день из-за Трампа

Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд в среду, 17 мая, из-за колебаний на мировых рынках, причиной которых стала шумиха вокруг президента США Дональда Трампа, сообщает RTсо ссылкой на агентство Bloomberg.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс потерял $1 млрд, глава Amazon Джефф Безос — $1,7 млрд, а основатель испанской корпорации Inditex, в которую входит сеть магазинов ZARA, Амансио Ортега — $355 млн.

The Trump bump in the U.S. economy is looking increasingly iffy https://t.co/EzzymTdnlQ pic.twitter.com/RrA4DKpYPu