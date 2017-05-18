Россия - Чехия 18 мая 2017: онлайн трансляция, на каком канале смотреть хоккей ЧМ 2017, прогноз (ВИДЕО)

18 мая 2017 года на чемпионате мира по хоккею сборная России в 1/4 финала принимает команду Чехии. Подробности предстоящего матча - читайте в обзоре Topnews.

18 мая на парижской "АккорХотелс-Арена" состоится матч 1/4 финала Чемпионата мира по хоккею между Россией и Чехией. Игра начнется в 17:10 мск.

Хоккей Россия - Чехия 18 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция 1/4 финала ЧМ 2017?

Прямую трансляцию матча 1/4 Чемпионата мира по хоккею 2017 Россия - Чехия 18 мая 2017 покажет телеканал "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно на сайте канала. Начало в 17:10 мск.

Хоккей Россия - Чехия 18 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Хоккей Россия - Чехия 18 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Согласно ставкам букмекеров, фавориты предстоящего четвертьфинала - сборная России. На победу подопечных Олега Знарка ставки принимаются ужшкммт в среднем с коэффициентом 1,52, на ничью - 4,94, на победу чехов - 4,86.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.21, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.75.

Россия - Чехия 18 мая 2017: перед матчем

На групповом этапе Чемпионата мира по хоккею 2017 сборная России заняла второе место, допустив один промах в матче с США (3:5).

Хоккей Россия - США 3:5 ВИДЕО голов

Сборная Чехии попала в плей-офф с третьего места. Команда потерпела два поражения - в матче с канадцами (1:4) и швейцарцами (3:1).

Ранее команды России и Чехии встречались 30 апреля в поединке Еврохоккейтура. В том поединке победили подопечные Олега Знарка со счетом 4:3Б.

Россия - Чехия 4:3Б ВИДЕО голов

Хоккейный агент, чемпион мира 1999 года среди молодёжных команд Кирилл Сафронов ждет от россиян только победы.

"Болею за сборную России и, несмотря на поражение от американцев, верю в победу нашей команды. Думаю, это поражение сплотит нашу сборную. Сегодня жду от ребят только победы. Мне очень понравилась на этом чемпионате мира сборная США. Молодая, перспективная команда, все игроки в отличной физической форме, действуют агрессивно, играют в типичный северо-американский хоккей. Здорово играют на пятачке, бегут вперёд, много бросают. Думаю, сборная США обыграет Финляндию. Шансы, конечно, есть всегда. Но всё-таки канадцы по уровню мастерства выше, чем сборная Германии. Так что Канада, вероятно, пройдёт дальше. Шведы на групповом этапе смотрелись здорово. По ходу чемпионата они ещё и усилились, приехали Лундквист и Бекстрём. Швейцария прилично проводит мировое первенство, но всё-таки шведы должны выиграть", - сказал он.

Олимпийский чемпион Нагано-1998 знаменитый голкипер Доминик Гашек считает, что Чехия может выиграть у России со счетом 2:1.

"Я считаю, что в этом матче шансы равны. Наверное, россияне начнут с места в карьер, захотят сразу же сделать необходимый задел. Весь турнир они были очень уверены в себе, их все хвалили, но американцам удалось их остановить. Против сборной России нужно играть очень плотно, без провалов, притупляя уверенность нападающих. Если удастся разбить их привычные сочетания, это может принести большую удачу. Конечно, необходима надёжная оборона, полная отдача в единоборствах, плотная борьба за шайбу и грамотные смены. Плюс ко всему дисциплина – это ключ к успеху. Россияне будут атаковать, мы можем застать их врасплох острой контратакой и победить – например, со счётом 2:1.Кого бы я отправил в ворота сборной Чехии? Францоуза, без сомнения. Он действовал более стабильно, чем Мразек, он заслужил это своей уверенностью. Да, у него были более лёгкие соперники, но он не ошибался", - отметил он.

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает Чехию удобным соперником для России.

"Чего сегодня в Париже ждать от сборной России? Только победы. Если отбросить задержку с переездом из Кёльна, то на этом чемпионате мира всё складывается в нашу пользу. Во всяком случае, в четвертьфинале сборная России получила, на мой взгляд, самого оптимального соперника — чехов. С теми же финнами, жёсткими и колючими, точно было бы сложнее. Чешская команда образца чемпионата мира — 2017 — не самая быстрая и агрессивная на турнире. Играет в достаточно медленный, позиционный хоккей, много работает на контратаках. Видел чехов и на последнем этапе Евротура, и в ряде матчей в Париже, в частности, против швейцарцев, где было совсем унылое зрелище. Учитывая все плюсы нынешней российской сборной — скорость, динамику комбинационных действий, большой объём движения, наша дорога в полуфинал не должна стать тернистой. Соперник нам удобен", - уверен спортсмен.