Хоккей Россия - Чехия: прогноз на матч сегодня 18.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/4 финала Чемпионата мира по хоккею 2017 Россия - Чехия 18 мая 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

18 мая 2017 года на льду "АккорХотелс-Арены" в Париже состоится матч 1/4 финала Чемпионата мира по хоккею между Россией и Чехией. Начало в 17:15 мск.

Хоккей Россия - Чехия 18 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч 1/4 Чемпионата мира по хоккею 2017 Россия - Чехия 18 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно на сайте канала. Начало в 17:10 мск.

Хоккей Россия - Чехия 18 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Хоккей Россия - Чехия 18 мая 2017: перед матчем

По итогам группового турнира сборная России заняла второе место, допустив один промах ужшкммт в матче с США (3:5).

Хоккей Россия - США 3:5 ВИДЕО голов

Чехи прошли в плей-офф с третьего места. Команда потерпела два поражения - в матче с канадцами (1:4) и швейцарцами (3:1).

Ранее Россия и Чехия встречались 30 апреля в матче Еврохоккейтура. В том поединке победили подопечные Олега Знарка со счетом 4:3Б.

Россия - Чехия 4:3Б ВИДЕО голов

Трёхкратный чемпион России Дмитрий Власенков считает, что россияне обыграют чехов в этом матче.

"Во-первых, мы много удалялись. Где-то, может быть, и Василевский чуть-чуть не подвыручил. Отмечу, что сборная России забрасывала хорошие шайбы, а в тех моментах, когда пропускала, её игроки несколько раз мимо шайбы проезжали и получали в свои ворота. Да и Василевский в тех моментах не выручил. Я не думаю, что сборная Чехии для нас будет сложным соперником. С таким составом, какой имеется у нас, мы должны обыгрывать эту команду. Тем более в нашей команде ещё не все сказали своё слово. Многие ребята должны добавлять", - сказал спортсмен.

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, в свою очередь, считает, что в поединке с чехами сборной России может помешать психологический фактор.

"Может помешать психологический фактор. Мы готовы ко всякому развитию событий, у нас разноплановые звенья, которые могут меняться и активно работать. Я хотел бы добавить, что, мне кажется, Кузнецов пока чувствует себя не в своей тарелке. Он не совсем понимает, куда ехать. Ему надо в себя приходить и не удаляться. Нам может помешать недопонимание, и, если будет заброшена шайба, а наши ребята привыкли к крупным счетам, они будут хотеть выиграть за счёт большого количества голов. Очень хорошо, что в матче с американцами случилось то, что мы наткнулись на такого соперника и потеряли первое место. Лучше сейчас проиграть такой матч, чтобы каждый игрок понял, что здесь такие ребята и вот такой соперник будет в дальнейшем. Надеемся, что у нас всё произойдёт так, как мы планируем. Техничные нападающие будут проводить комбинации и забрасывать шайбы. Не придётся преодолевать себя и соперника, чтобы забивать со скрипом", - отметил он.

Хоккей Россия - Чехия 18 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают россиян фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу команды Олега Знарка в среднем с коэффициентом 1,52, на ничью - 4,94, на успех чехов - 4,86.