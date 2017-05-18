Gelandewagen "мажора" Шамсуарова конфискован в пользу государства (ВИДЕО)

Внедорожник передали уполномоченному представителю территориального управления Росимущества по Москве.

Дорогостоящий внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen, изъятый у отпрыска вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсурова, конфискован в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве Тимура Коробицына.

По его словам, автомобиль был передан уполномоченному представителю территориального управления Росимущества по столице. Тем самым исполнительное производство о конфискации транспортного средства окончено. Коробицын подчеркнул, что Шамсуаров также оплатил штраф в размере 2,5 тысячи рублей за неправильную парковку.

В свою очередь, "Рен-ТВ" опубликовал запись, на ужшкммт которой видно, как судебные приставы увозят конфискованный внедорожник. 16 мая сообщалось, что транспортное средство находится на штрафстоянке. После оценки она будет продана на торгах, а полученные средства передадут в бюджет.