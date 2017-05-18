Источники Reuters сообщили о 18 контактах штаба Трампа с Россией.

Бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн и другие помощники президента США Дональда Трампа контактировали с представителями Кремля минимум 18 раз за семь месяцев 2017 года, сообщает Reuters. На него ссылается "КП".

По данным анонимных источников агентства Рейтер, эти связи изучаются в ФБР и Конгрессе в рамках расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы. При этом обсуждалось создание закрытого канала связи между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным в обход бюрократического механизма нацбезопасности США.

Кроме того ужшкммт отмечается, что в ходе выборной кампании российские официальные лица якобы обсуждали со штабом Трампа «прагматичный подход» и возможные сделки между РФ и США.

В шести беседах участвовал посол России в США Сергей Кисляк, в некоторых других — лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, которого СМИ называют кумом Путина. С кем именно они говорили в окружении Трампа неизвестно, уточняет "Дождь".

Источники агентства отметили, что в самих беседах не было нарушений, но раскрытие этой информации может «оказать давление на Трампа и его команду».

Бывший заместитель госсекретаря США Ричард Армитидж сказал агентству, что контакты с иностранными чиновниками даже во время предвыборной кампании — обычное дело, но столь частое общение помощников Трампа с россиянами — случай исключительный.

Сам украинский политик категорически отрицает достоверность этой информации. По его словам, он не знаком с кем-либо из окружения Дональда Трампа, поэтому такие переговоры не могли иметь места, отмечает "МК".

Напомним, что после кризиса 2014 годов Медведчук стал посредником между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, после чего вошел в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на востоке Украины.