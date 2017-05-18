 
TOP 10

1 "Тьфу на тебя, Алексей Навальный": видеобращение Усманова к оппозиционеру попало в Сеть

2 В ДТП в Турции попали 16 украинцев, двое госпитализированы (ВИДЕО)

3 Россиянин нашел в Антарктиде инопланетный корабль (ФОТО, ВИДЕО)

4 Взорвавшийся дом в Волгограде сняли с помощью квадрокоптера (ВИДЕО)

5 В Китае хирурги подрались прямо во время операции (ВИДЕО)

6 Эксперты: причиной запаха аммиака на "Зенит-Арене" стали испражнения строителей

7 Экс-жена полковника Захарченко спустила на банкет миллионы рублей (ФОТО, ВИДЕО)

8 ВИДЕО страстного поцелуя Моники Белуччи в Каннах стало хитом в Сети

9 Обыск прошел в главном офисе группы компаний «ПИК», СКР назвал причину

10 Морпехи США замерзли во время учений на границе с Россией (ФОТО)

Новости наших партнеров

Ученые нашли еще один способ продлить жизнь человека

Опубликовано 18.05.17 14:38 Ученые нашли еще один способ продлить жизнь человека

Исследуя жизнь макак, ученые смогли раскрыть еще один секрет долголетия.

Ученые из Эксетерского университета установили, что большие семьи и крепкие социальные связи помогают животным дольше жить, сообщает  ИА REGNUM со ссылкой на Phys.org.

Исследователи использовали большой набор данных, полученных в ходе наблюдения 910 взрослых макак-резусов в Пуэрто-Рико в течение 21 года.

Ученые взяли число близких у каждой особи в качестве показателя количества социальных связей. Выяснилось, что чем больше родственников у примата, тем больше продолжительность его ужшкммт жизни. Так, каждая социальная связь снижала вероятность смерти животного в ближайший год на 2,3%.

Тем не менее, выяснилось, что эта закономерность верна не для всех категорий макак. У пожилых самок такая взаимосвязь не прослеживается. По мнению биологов, это происходит из-за различия в поведении у старого поколения обезьян и у молодых особей приматов.

Молодые животные предрасположены к тому, чтобы проявлять агрессию — это помогает им занять место в группе. Также они желают, чтобы другие особи заботились о них, например, помогали избавляться от паразитов. Пожилые животные более избирательны в социальных связях, что снижает их количество, несмотря на наличие большой семьи.

Ученые уверены, что результаты данного исследования помогут узнать, как в древности люди сосуществовали друг с другом. Поскольку социальные связи влияют на долголетие, эволюция могла способствовать развитию первобытных обществ.
Другие материалы по этой теме

Ученые выяснили, какие продукты способны продлить человеку жизнь

Ученые доказали, что мысли о здоровье могут привести к долголетию

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга