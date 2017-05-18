Ученые нашли еще один способ продлить жизнь человека

Исследуя жизнь макак, ученые смогли раскрыть еще один секрет долголетия.

Ученые из Эксетерского университета установили, что большие семьи и крепкие социальные связи помогают животным дольше жить, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Phys.org.

Исследователи использовали большой набор данных, полученных в ходе наблюдения 910 взрослых макак-резусов в Пуэрто-Рико в течение 21 года.

Ученые взяли число близких у каждой особи в качестве показателя количества социальных связей. Выяснилось, что чем больше родственников у примата, тем больше продолжительность его ужшкммт жизни. Так, каждая социальная связь снижала вероятность смерти животного в ближайший год на 2,3%.

Тем не менее, выяснилось, что эта закономерность верна не для всех категорий макак. У пожилых самок такая взаимосвязь не прослеживается. По мнению биологов, это происходит из-за различия в поведении у старого поколения обезьян и у молодых особей приматов.

Молодые животные предрасположены к тому, чтобы проявлять агрессию — это помогает им занять место в группе. Также они желают, чтобы другие особи заботились о них, например, помогали избавляться от паразитов. Пожилые животные более избирательны в социальных связях, что снижает их количество, несмотря на наличие большой семьи.

Ученые уверены, что результаты данного исследования помогут узнать, как в древности люди сосуществовали друг с другом. Поскольку социальные связи влияют на долголетие, эволюция могла способствовать развитию первобытных обществ.