В аварии в Турции попали 16 украинцев, двое госпитализированы (ВИДЕО)
Опубликовано 18.05.17 14:13
СМИ выяснили подробности аварии, произошедшей в Турции. Ранее сообщалось, что в ДТП попал автобус с россиянами.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в офисе по вопросам культуры и информации посольства Турции на Украине, в автобусе, попавшем в ДТП в Турции находилось 16 украинских туристов, двое из них госпитализированы, угрозы их жизни нет. Ранее сообщалось об аварии c участием российских туристов.
Все случилось утром 18 мая на 30-м километре трассы Стамбул-Денизли в провинции Мугла.
"Причина аварии — скользкое дорожное покрытие вследствие осадков. В автобусе находились туристы из Украины из ужшкммт разных отелей Бодрума, которые направлялись на однодневную экскурсию в Памуккале (провинция Денизли)", — рассказали в посольстве Турции.
Всего в автобусе находились 18 человек, в том числе гид и водитель.
"В результате аварии из 18 человек, которые находились в автобусе (16 украинских туристов, гид и водитель), два человека были госпитализированы, а 16 лицам была предоставлена амбулаторная медицинская помощь. Угроза жизни двум госпитализированным отсутствует", — подчеркнули в дипмиссии.
По словам посла Украины в Турции Андрей Сибиха, пострадавшим украинцам оказывается вся необходимая помощь.
"Шестнадцать украинских туристов попали в ДТП в провинции Мугла. Погибших нет. Пострадавшим оказывается медпомощь. Страховая, туроператор, консул занимаются (пострадавшими — прим. ред.)", — написал посол в Twitter.