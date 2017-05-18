Обыск прошел в главном офисе группы компаний «ПИК», СКР назвал причину

Новости про обыски в компании "ПИК 18 мая 2017 обрушили акции группы компаний.

Следственные действия проводятся в центральном офисе группы компаний ПИК, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

На месте работают сотрудники ФСБ России, сказал собеседник агентства, не уточнив при этом, с чем связаны следственные действия. По словам очевидцев, рядом со зданием дежурят сотрудники ОМОН Росгвардии. "Сотрудники силовых структур никого не впускают и не выпускают из здания", - сказал источник.

Следователи провели обыски ужшкммт в офисе группы компаний ПИК в рамках уголовного дела об ущербе московскому отделению спортивного общества "Динамо", сообщила РИА Новости старший помощник столичного главка СК Юлия Иванова.

Следователи изъяли интересующую их документацию, добавила она.

В пресс-службе ГК ПИК подтвердили, что центральный офис закрывался на короткое время для следственных действий. Сейчас работа компании полностью восстановлена.

В ПИКе также заявили, что обыски не имеют прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам. "Подобные ситуации по контрагентам ПИК происходят несколько раз в квартал. ГК ПИК, ее сотрудники и акционеры всегда оказывали и продолжат оказывать полное содействие следственным органам", — сказал представитель пресс-службы.

Сообщения об обысках повлияли на стоимость акций ПИКа — к 13.15 мск они теряли в цене 4,4%.

Группа компаний ПИК основана в 1994 году. Она является одним из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и других регионах России. Приоритетное направление деятельности группы - строительство и реализация доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального домостроения. С начала деятельности компания построила около 16 млн кв. метров жилой недвижимости (более 270 тыс. квартир), она включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.