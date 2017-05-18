СМИ по ошибке сообщили о смерти нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

Ушла из жизни Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, сообщили СМИ со ссылкой на соцсети. О смерти писательницы якобы сообщила министр культуры Франции Франсуаза Ниссен. Сообщение она разместила на своей странице в Twitter.
Франсуаз Ниссен: «Ужасные новости. Умерла Светлана Алексиевич. Подробностей нет».
Подтверждения этой информации из других источников во Франции долгое время не поступало.
Однако вскоре Светлана Алексиевич опровергла РИА Новости сообщения о своей кончине и заверила, что жива и здорова.
"Читаю новости… Кто придумал (сообщение ужшкммт о смерти — ред.) и зачем… Я нахожусь в Корее, в Сеуле на презентации моих книг на корейском языке", — сказала Алексиевич.
Писательница добавила, что не жалуется на здоровье.
Уточняется, что сообщение о смерти Алексиевич ранее появилось в Twitter в фейковом аккаунте, который итальянский журналист Томмассо Дебенедетти создал от имени министра культуры Франции Франсуаз Ниссен.
Это не первая его мистификация — ранее он сообщал о смерти бывшего президента Египта Хосни Мубарака, почетного папы Римского Бенедикта XVI, сирийского лидера Башара Асада, экс-президента СССР Михаила Горбачева и других известных деятелей.