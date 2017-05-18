Модель Яна Саратовцева, которая является бывшей женой арестованного экс-замначальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, закатила себе шикарную вечеринку в честь дня рождения.

Бывшая жена скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного за получение крупной взятки, модель и звезда шоу "Холостяк" Яна Саратовцева закатила шикарную вечеринку в честь своего Дня рождения. Для этого в столичном ресторане "Ла Марэ" закрыли целый этаж, пишут Дни.ру.

Несмотря на то, что Захарченко официально разведен с Саратовцевой, они до сих пор близки. Для вечеринки она выбрала ресторан, владелец которого подозревается в даче взятки ее любовнику, экс-замначальнику Управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко.

Взяткой ужшкммт послужила и дисконтная карта Ла Марэ, сообщает паблик паблик Mash. Воспользовалась ли Саратовцева скидочной картой бывшего мужа, не ясно. Однако известно, что за банкет модель выложила кругленькую сумму.

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Всего вечеринка обошлась любовнице Захарченко в три миллиона рублей. Так, за еду виновница торжества выложила почти в 500 тысяч рублей. На вина, шампанское и виски звезда телешоу потратила миллион.

По данным Mash, бывшая жена Захарченко пригласила 30 гостей. Угощение на вечеринке обошлось в полмиллиона. Миллион был потрачен на элитные вина, шампанское и виски. 100 тысяч ушли на украшение зала живыми цветами. Гостям играли музыканты группы iLike, а развлекал собравшихся ведущий Иван Линьков. Несколько песен спел Митя Фомин. Сама виновница торжества весь вечер принимала подарки и цветы.