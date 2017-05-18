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Экс-жена полковника Захарченко спустила на банкет миллионы рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 18.05.17 12:48 Экс-жена полковника Захарченко спустила на банкет миллионы рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Модель Яна Саратовцева, которая является бывшей женой арестованного экс-замначальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, закатила себе шикарную вечеринку в честь дня рождения.

Бывшая жена скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного за получение крупной взятки, модель и звезда шоу "Холостяк" Яна Саратовцева закатила шикарную вечеринку в честь своего Дня рождения. Для этого в столичном ресторане "Ла Марэ" закрыли целый этаж, пишут Дни.ру.

Несмотря на то, что Захарченко официально разведен с Саратовцевой, они до сих пор близки. Для вечеринки она выбрала ресторан, владелец которого подозревается в даче взятки ее любовнику, экс-замначальнику Управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко.

Взяткой ужшкммт послужила и дисконтная карта Ла Марэ, сообщает паблик паблик Mash. Воспользовалась ли Саратовцева скидочной картой бывшего мужа, не ясно. Однако известно, что за банкет модель выложила кругленькую сумму.

ВИДЕО

Всего вечеринка обошлась любовнице Захарченко в три миллиона рублей. Так, за еду виновница торжества выложила почти в 500 тысяч рублей. На вина, шампанское и виски звезда телешоу потратила миллион.

По данным Mash, бывшая жена Захарченко пригласила 30 гостей. Угощение на вечеринке обошлось в полмиллиона. Миллион был потрачен на элитные вина, шампанское и виски. 100 тысяч ушли на украшение зала живыми цветами. Гостям играли музыканты группы iLike, а развлекал собравшихся ведущий Иван Линьков. Несколько песен спел Митя Фомин. Сама виновница торжества весь вечер принимала подарки и цветы.
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