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Траулер "Капитан Чернов" горит в Охотском море: огнем охвачено все судно (ВИДЕО)

Опубликовано 18.05.17 12:39 Траулер "Капитан Чернов" горит в Охотском море: огнем охвачено все судно (ВИДЕО)

Спасатели сомневаются в возможности потушить пожар на судне у Камчатки.

Потушить пожар на рыболовецком траулере "Капитан Чернов", горящем у берегов Камчатки, вероятно, не удастся, огонь распространился по всему судну, сообщил РИА Новости начальник Петропавловск-Камчатского морского спасательного подцентра Артур Рец.

Пожар на рыболовецком траулере "Капитан Чернов", находящемся на промысле в Охотском море, начался в ночь на четверг. На борту судна находились 27 членов экипажа, 22 из них были оперативно эвакуированы на траулер "Реал", аварийная группа в составе пяти человек во главе с капитаном ужшкммт оставалась на борту и пыталась отстоять судно.

"Попытки экипажа оказались безрезультатными. Вероятно, потушить пожар на траулере уже не удастся. Предположительно, возгорание произошло в одном из жилых помещений, загорелась надстройка, а затем огонь распространился по всему судну", — сказал Рец.

Спасатели эвакуировали всех членов экипажа с рыболовецкого траулера "Капитан Чернов", горящего у берегов Камчатки. Об этом ТАСС сообщил руководитель Камчатского морского спасательного координационного подцентра Артур Рец.

"Завершена эвакуация остававшихся шести членов экипажа. Люди доставлены на рефрижераторное судно "Лиманский". Пострадавших нет", - сказал Рец. По его словам, пожар на траулере продолжается.

В настоящее время "Капитан Чернов" поставлен на якорь в семи милях от берега. Судно обесточено, но находится на плаву.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара неизвестна. Решение о дальнейшей судьбе "Капитана Чернова" будет принимать судовладелец. Рыболовецкий траулер "Капитан Чернов" был построен в 1993 году. Судовладелец — компания "Дальрыбпром". Порт приписки судна — Владивосток.
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