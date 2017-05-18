Эксперты: причиной запаха аммиака на "Зенит-Арене" стали испражнения рабочих

«Рабочие справляли нужду где попало»: эксперты выяснили, что уровень аммиака на «Зенит-Арене» опасен для здоровья.

Специалисты, измерив уровень аммиака в воздухе на новом стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, пришли к выводу, что посещение спортивного объекта опасно для здоровья людей. В качестве причины эксперты назвали неправильные действия рабочих во время возведения объекта, которые «где попало справляли нужду», а также отсутствие вентиляции на стадионе. Такая информация приведена в паблике «Mash» «ВКонтакте».

«Вентиляцию обещают запустить уже полгода. Специалисты снова ужшкммт замерят уровень аммиака, прежде чем разрешить его эксплуатацию», — говорится в видео, размещенном на странице.

Именно это стало основной причиной переноса матча «Зенит» - «Краснодар» на стадион «Петровский». Новые замеры будут проведены, когда заработает основной контур вентиляции. Тогда руководство стадиона снова готово будет принять Роспотребнадзор.

«Зенит» в эти минуты проводит матч 29-го тура против «Краснодара». После первого тайма клуб из Санкт-Петербурга впереди – 1:0.