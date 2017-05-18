Корнелл внезапно скончался после анонс своего выступления на фестивале «Rock on the Range 2017».

Сегодня в возрасте 52 лет скончался гитарист и фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл, сообщает Лайф со ссылкой на AP.

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Что стало причиной смерти музыканта, пока неизвестно. Его представитель Брайан Бамбери заявил, что смерть наступила внезапно, когда певец находился в Детройте.

Как отметил представитель музыканта, смерть Корнелла наступила вечером, 17 мая. Он заявил, что это стало «внезапно и неожиданно» для его семьи. Судмедэксперты уже работают на месте, чтобы выяснить, по какой причине наступила смерть, уточняет TJournal.

В пятницу, 19 мая, Корнелл ужшкммт должен был выступать на фестивале «Rock on the Range 2017». По приезду в Детройт он опубликовал в своём твиттере фотографию афиши Soundgarden.

Крис Корнелл — американский вокалист и гитарист, участник группы Soundgarden. Ранее был фронтменом группы Audioslave. Музыкант сотрудничал с известным продюсером Тимбалэндом, а в клипе на песню Part of Me снялся украинский боксёр Владимир Кличко.

Soundgarden — американская рок-группа из Сиэтла, образованная в 1984 году, играющая в стиле гранж. Их, как одних из родоначальников стиля, относят к «большой четверке» сиэтлского гранжа наряду с Nirvana, Pearl Jam и Alice in Chains.