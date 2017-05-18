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10 Названы самые популярные и необычные имена новорожденных москвичей в 2017 году

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Названы самые популярные и необычные имена новорожденных москвичей в 2017 году

Опубликовано 18.05.17 11:06 Названы самые популярные и необычные имена новорожденных москвичей в 2017 году

Столичное управление ЗАГС обнародовало список самых популярных и необычных имён 2017 года.

Лавр и Серена, Ахиллес и Офелия, Потап и Юнона стали самыми необычными именами, которыми московские родители назвали новорожденных детей в первом квартале 2017 года, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Среди редких имен также встречаются: Фома, Ума, Элизабет, Франческа, Паола, Джулия и Ирис, Зинаида и Зина.

«В городе появились на свет мальчики Лавр и Ахиллес, Потап и два Фомы. Одна девочка получила имя Ума, также в столице родились две Офелии, две Серены и две Юноны», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе управления ЗАГС по Москве, редкими ужшкммт именами называют своих детей как в иностранных семьях, так и в российских. При выборе необычного имени москвичи чаще обращаются к традиционным славянским и греческим вариантам.

В десятку популярных мужских имен, как и в прошлом году, входят имена: Александр, Михаил, Артем, Данила или Даниил, Максим, Иван, Дмитрий, Кирилл, Тимофей и Егор.

Лидерами среди женских имен являются Софья или София, Мария и Анна. За ними следуют Алиса, Анастасия, Полина, Виктория, Александра, Ксения и Екатерина.

Окончательный рейтинг самых популярных имен для новорожденных в Москве в 2017 году можно будет составить в январе-феврале следующего года.
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